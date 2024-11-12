https://ria.ru/20241112/chechnya-1983382791.html

В Чечне уволили 11 директоров школ

В Чечне уволили 11 директоров школ - РИА Новости, 12.11.2024

В Чечне уволили 11 директоров школ

Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам внеплановой аттестации, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:50

2024-11-12T18:50

2024-11-12T19:56

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 12 ноя — РИА Новости. Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам внеплановой аттестации, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Соответствующий доклад представила первый замруководителя администрации Чеченской Республики по взаимодействию с социальным блоком Хадижат Кадырова."Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей", — написал глава Чечни.Кроме того, проверку не прошли четыре руководителя районных отделов образования.Кадыров поручил особо проконтролировать процесс назначения новых директоров школ и глав отделов образования, а также создать комиссию, которая займется решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законах.Глава Чечни подчеркнул, что подобных нарушений быть не должно и к столь важным вопросам нельзя относиться халатно. По его словам, ответственными за результат будут главы районных отделов образования и муниципалитетов.

https://ria.ru/20241104/khidzhab-1981744113.html

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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, происшествия