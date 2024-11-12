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В Чечне уволили 11 директоров школ - РИА Новости, 12.11.2024
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18:50 12.11.2024 (обновлено: 19:56 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/chechnya-1983382791.html
В Чечне уволили 11 директоров школ
В Чечне уволили 11 директоров школ - РИА Новости, 12.11.2024
В Чечне уволили 11 директоров школ
Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам внеплановой аттестации, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:50
2024-11-12T19:56
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 12 ноя — РИА Новости. Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам внеплановой аттестации, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Соответствующий доклад представила первый замруководителя администрации Чеченской Республики по взаимодействию с социальным блоком Хадижат Кадырова."Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей", — написал глава Чечни.Кроме того, проверку не прошли четыре руководителя районных отделов образования.Кадыров поручил особо проконтролировать процесс назначения новых директоров школ и глав отделов образования, а также создать комиссию, которая займется решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законах.Глава Чечни подчеркнул, что подобных нарушений быть не должно и к столь важным вопросам нельзя относиться халатно. По его словам, ответственными за результат будут главы районных отделов образования и муниципалитетов.
https://ria.ru/20241104/khidzhab-1981744113.html
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, происшествия
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия, Происшествия
В Чечне уволили 11 директоров школ

В Чечне 11 директоров школ уволили по итогам внеплановой аттестации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНочной Грозный, вид на небоскребы и мечеть "Сердце Чечни", Чеченская Республика
Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть Сердце Чечни, Чеченская Республика - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть "Сердце Чечни", Чеченская Республика. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 ноя — РИА Новости. Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам внеплановой аттестации, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
Соответствующий доклад представила первый замруководителя администрации Чеченской Республики по взаимодействию с социальным блоком Хадижат Кадырова.
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"Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей", — написал глава Чечни.
Кроме того, проверку не прошли четыре руководителя районных отделов образования.
Кадыров поручил особо проконтролировать процесс назначения новых директоров школ и глав отделов образования, а также создать комиссию, которая займется решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законах.
Глава Чечни подчеркнул, что подобных нарушений быть не должно и к столь важным вопросам нельзя относиться халатно. По его словам, ответственными за результат будут главы районных отделов образования и муниципалитетов.
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Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)РоссияПроисшествия
 
 
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