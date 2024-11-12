https://ria.ru/20241112/chechnya-1983382791.html
В Чечне уволили 11 директоров школ
В Чечне уволили 11 директоров школ - РИА Новости, 12.11.2024
В Чечне уволили 11 директоров школ
Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам внеплановой аттестации, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:50
2024-11-12T18:50
2024-11-12T19:56
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941820526_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ec85ade5c600b088455959cd621a78a0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 ноя — РИА Новости. Одиннадцать директоров школ в Чечне уволены по итогам внеплановой аттестации, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Соответствующий доклад представила первый замруководителя администрации Чеченской Республики по взаимодействию с социальным блоком Хадижат Кадырова."Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей", — написал глава Чечни.Кроме того, проверку не прошли четыре руководителя районных отделов образования.Кадыров поручил особо проконтролировать процесс назначения новых директоров школ и глав отделов образования, а также создать комиссию, которая займется решением поставленной задачи, соблюдением всех норм и порядков, прописанных в законах.Глава Чечни подчеркнул, что подобных нарушений быть не должно и к столь важным вопросам нельзя относиться халатно. По его словам, ответственными за результат будут главы районных отделов образования и муниципалитетов.
https://ria.ru/20241104/khidzhab-1981744113.html
https://ria.ru/20241030/chechnya-1981009077.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941820526_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00aa49cd34c62d5e8a0c00e02ec25717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, происшествия
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия, Происшествия
В Чечне уволили 11 директоров школ
В Чечне 11 директоров школ уволили по итогам внеплановой аттестации