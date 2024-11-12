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Около 25 тысяч тонн чая изготовили предприятия Подмосковья - РИА Новости, 12.11.2024
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Новости Подмосковья
 
13:43 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/chay-1983280654.html
Около 25 тысяч тонн чая изготовили предприятия Подмосковья
Около 25 тысяч тонн чая изготовили предприятия Подмосковья - РИА Новости, 12.11.2024
Около 25 тысяч тонн чая изготовили предприятия Подмосковья
Более 24,8 тысячи тонн черного и зеленого чая изготовили предприятия Подмосковья за девять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:43
2024-11-12T13:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
чай
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 24,8 тысячи тонн черного и зеленого чая изготовили предприятия Подмосковья за девять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что за девять месяцев в области выпустили свыше 87% от общего объема, темпы производства продолжают расти. Региональные предприятия изготовили более 24,8 тысячи тонн данного вида продукции. Например, фабрика из городского округа Мытищи представила как классический черный и зеленый чай, так и чай с яблоком и корицей, манго, малиной, лимоном, клубникой и смородиной. Производство оснащено современными линиями по фасовке, которые позволяют производить до 600 пакетиков в минуту и более 1200 тонн чая ежемесячно.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мытищи, чай
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Чай

Около 25 тысяч тонн чая изготовили предприятия Подмосковья

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкЧайные листья
Чайные листья - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Чайные листья . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 24,8 тысячи тонн черного и зеленого чая изготовили предприятия Подмосковья за девять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что за девять месяцев в области выпустили свыше 87% от общего объема, темпы производства продолжают расти. Региональные предприятия изготовили более 24,8 тысячи тонн данного вида продукции.
Например, фабрика из городского округа Мытищи представила как классический черный и зеленый чай, так и чай с яблоком и корицей, манго, малиной, лимоном, клубникой и смородиной.
Производство оснащено современными линиями по фасовке, которые позволяют производить до 600 пакетиков в минуту и более 1200 тонн чая ежемесячно.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиЧай
 
 
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