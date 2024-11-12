https://ria.ru/20241112/chay-1983280654.html

Около 25 тысяч тонн чая изготовили предприятия Подмосковья

Около 25 тысяч тонн чая изготовили предприятия Подмосковья - РИА Новости, 12.11.2024

Около 25 тысяч тонн чая изготовили предприятия Подмосковья

Более 24,8 тысячи тонн черного и зеленого чая изготовили предприятия Подмосковья за девять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:43

2024-11-12T13:43

2024-11-12T13:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

чай

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 24,8 тысячи тонн черного и зеленого чая изготовили предприятия Подмосковья за девять месяцев этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что за девять месяцев в области выпустили свыше 87% от общего объема, темпы производства продолжают расти. Региональные предприятия изготовили более 24,8 тысячи тонн данного вида продукции. Например, фабрика из городского округа Мытищи представила как классический черный и зеленый чай, так и чай с яблоком и корицей, манго, малиной, лимоном, клубникой и смородиной. Производство оснащено современными линиями по фасовке, которые позволяют производить до 600 пакетиков в минуту и более 1200 тонн чая ежемесячно.

https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983143106.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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московская область (подмосковье), мытищи, чай