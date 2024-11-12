https://ria.ru/20241112/borrel-1983403889.html

Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Украину

Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Украину - РИА Новости, 12.11.2024

Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Украину

Уходящий в конце ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, посетивший в последние дни Киев и Варшаву для обсуждения продолжения поддержки Украины на фоне... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T21:59

2024-11-12T21:59

2024-11-12T21:59

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владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Уходящий в конце ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, посетивший в последние дни Киев и Варшаву для обсуждения продолжения поддержки Украины на фоне неопределенности планов новой американской администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа, заявил, что Евросоюзу необходимо принципиально решить, будет ли он продолжать помощь Киеву "при любом возможном сценарии". Глава евродипломатии Жозеп Боррель все последнее время выступал против мирных переговоров между Украиной и Россией, настаивая на реализации так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского и продолжении накачивания Украины западным оружием. Он также активно поддерживает идею Киева о разрешении наносить удары поставляемым Западом оружием по территории России. "В мире сложилась новая дипломатическая ситуация, которая отмечена тем фактом, что появился новый сценарий с участием нового американского президента. Это создает ситуацию, в которой американцы, с одной стороны, и европейцы – с другой, должны принять для себя решение о том, продолжать ли поддерживать Украину в противостоянии агрессии России", - сказал он в Варшаве. Слова Борреля приводит внешнеполитическая служба союза. Боррель пояснил, что на предстоящих заседаниях глав МИД и минобороны стран Евросоюза 18 и 19 ноября поставит перед министрами вопрос о том, "каковы последствия будущего решения США о том, продолжать или нет поддерживать Украину" и "как европейцы могут ответить на эту ситуацию". "Мы не можем оказаться в ситуации, когда США действуют, а европейцы только реагируют на это. Мы должны взять на себя свою долю ответственности. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться", - уверен Боррель. Он отметил, что специально заехал в Варшаву после визита в Киев, потому что эта страна считается в ЕС "наиболее решительной сторонницей помощи Украине", и он хотел обсудить с польскими властями, как можно убедить министров других стран сообщества в необходимости продолжать поддержку Украины во что бы то ни стало для Европы. Ранее госдепартамент сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен направился в Брюссель, чтобы обсудить с ЕС и НАТО перспективы поддержки Киева. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп пока официально свои планы по Украине не озвучивал. Ранее он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241111/fotografiya-1983075484.html

https://ria.ru/20241112/borrel-1983334968.html

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украина

сша

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