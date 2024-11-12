https://ria.ru/20241112/borrel-1983334968.html

Боррель призвал Европу быть независимой от США

Боррель призвал Европу быть независимой от США - РИА Новости, 12.11.2024

Боррель призвал Европу быть независимой от США

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европы взять ответственность за обеспечение своей обороны и не зависеть от результатов американских выборов. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:37

2024-11-12T16:37

2024-11-12T17:18

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европы взять ответственность за обеспечение своей обороны и не зависеть от результатов американских выборов. В интервью испанской газете Pais, которое Боррель дал в преддверии встречи с Владимиром Зеленским 11 ноября, политик отметил, что Европа находится в опасности и призвал европейцев "взять ответственность" за себя. "Европа в опасности, и европейцы должны взять ответственность (за себя - ред.). Мы не можем каждые четыре года зависеть от настроения выборов в США ", - заявил газете Боррель. Политик также отметил, что вопрос обороноспособности Европы появился на повестке за счет конфликта Украины и России. "В обороне парадигма заключалась в том, что чем меньше, тем лучше. Каждый всегда предпочитает повышать пенсии, но защищаться нужно всем группам людей. ...Потребовался конфликт на Украине, ... чтобы люди начали думать, что у нас должна быть большая мощность в сфере обороноспособности", - добавил изданию Боррель. Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл Дональд Трамп. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241106/borrel-1982295081.html

https://ria.ru/20241104/tramp-1981752265.html

https://ria.ru/20241110/trump-1982923009.html

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россия, украина, сша, жозеп боррель, дональд трамп, владимир зеленский, нато, выборы президента сша — 2024