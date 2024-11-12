https://ria.ru/20241112/bogachev-1983254450.html
Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку - РИА Новости, 12.11.2024
Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства региона с жителями, сообщил РИА Новости присутствующий... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:59
2024-11-12T11:59
2024-11-12T12:24
суджанский район
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
роман старовойт
марат хуснуллин
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КУРСК, 12 ноя — РИА Новости. Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства региона с жителями, сообщил РИА Новости присутствующий на встрече помощник местного депутата. "Да, это правда. Сейчас проходит встреча руководства области с жителями региона, и на этой встрече было принято решение отправить в отставку главу Суджанского района", — сказал собеседник агентства.По информации курских СМИ и Telegram-каналов, во вторник утром проходит встреча жителей Суджанского района с руководством региона. По их информации, зал, рассчитанный на 700 человек, оказался переполненным. Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствуют не только губернатор Курской области Алексей Смирнов и глава Суджанского района Александр Богачев, но и экс-глава региона, министр транспорта Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. В воскресенье в центре Курска прошел несогласованный митинг переселенцев из Суджанского района, которые выразили недовольство из-за задержек с выдачей жилищных сертификатов. Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241111/region-1983189409.html
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
https://ria.ru/20241021/bezhenets-1979053039.html
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РИА Новости
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суджанский район, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , роман старовойт, марат хуснуллин
Суджанский район, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Роман Старовойт, Марат Хуснуллин
Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Главу Суджанского района Курской области Богачева отправили в отставку