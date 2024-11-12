https://ria.ru/20241112/bogachev-1983254450.html

Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку - РИА Новости, 12.11.2024

Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства региона с жителями, сообщил РИА Новости присутствующий... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:59

2024-11-12T11:59

2024-11-12T12:24

суджанский район

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

роман старовойт

марат хуснуллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983255012_0:201:2560:1641_1920x0_80_0_0_336ca63dbea780c4116efe3825a8def7.jpg

КУРСК, 12 ноя — РИА Новости. Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства региона с жителями, сообщил РИА Новости присутствующий на встрече помощник местного депутата. "Да, это правда. Сейчас проходит встреча руководства области с жителями региона, и на этой встрече было принято решение отправить в отставку главу Суджанского района", — сказал собеседник агентства.По информации курских СМИ и Telegram-каналов, во вторник утром проходит встреча жителей Суджанского района с руководством региона. По их информации, зал, рассчитанный на 700 человек, оказался переполненным. Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствуют не только губернатор Курской области Алексей Смирнов и глава Суджанского района Александр Богачев, но и экс-глава региона, министр транспорта Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. В воскресенье в центре Курска прошел несогласованный митинг переселенцев из Суджанского района, которые выразили недовольство из-за задержек с выдачей жилищных сертификатов. Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241111/region-1983189409.html

https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html

https://ria.ru/20241021/bezhenets-1979053039.html

суджанский район

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

суджанский район, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , роман старовойт, марат хуснуллин