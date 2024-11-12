https://ria.ru/20241112/blek-1983225827.html

Осужденный в России американский солдат этапируется в колонию в Забайкалье

Осужденный в России американский солдат этапируется в колонию в Забайкалье - РИА Новости, 12.11.2024

Осужденный в России американский солдат этапируется в колонию в Забайкалье

Осужденный в РФ американский солдат Гордон Блэк этапируется из Приморья в колонию в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости председатель общественной... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:31

2024-11-12T09:31

2024-11-12T09:31

происшествия

россия

забайкальский край

владивосток

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Осужденный в РФ американский солдат Гордон Блэк этапируется из Приморья в колонию в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин. Суд в июне назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В августе Приморский краевой суд утвердил приговор. "Сегодня на момент нашего прибытия его в СИЗО не было, этапируется в Забайкалье", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в Забайкальском крае находится колония общего режима для тех, кто впервые отбывает наказание. Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Южной Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20241031/naemnik-1981091398.html

https://ria.ru/20241105/ssha-1981889660.html

россия

забайкальский край

владивосток

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происшествия, россия, забайкальский край, владивосток, приморский краевой суд