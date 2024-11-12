https://ria.ru/20241112/biznes-1983328931.html

Самые передовые решения для бизнеса будут представлены на Russia China Expo

Самые передовые решения для бизнеса будут представлены на Russia China Expo - РИА Новости, 12.11.2024

Самые передовые решения для бизнеса будут представлены на Russia China Expo

Самые свежие решения для бизнеса, передовые технологии, совместное проектирование при участии российской и китайской сторон, а также опыт других стран будут... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:13

2024-11-12T16:13

2024-11-12T16:13

россия

китай

республика татарстан (татарстан)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

республика татарстан

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самые свежие решения для бизнеса, передовые технологии, совместное проектирование при участии российской и китайской сторон, а также опыт других стран будут представлены на выставке Russia China Expo, вошедшей в программу второго Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, сообщают его организаторы. Форум с 13 по 15 ноября соберет в столице Татарстана представителей бизнес-кругов России и Китая для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия в различных сферах деятельности. Международная выставка Russia China Expo пройдет 14-15 ноября в МВЦ "Казань Экспо", на площади в 15 тысяч квадратных метров свою продукцию и разработки представят 35 экспонентов и более 80 соэкспонентов из разных регионов России и провинций Китая. Для деловых переговоров на выставке организована специальная B2B-зона, куда участники могут приглашать потенциальных партнеров на встречи с возможностью воспользоваться услугами переводчиков. По словам заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан Германа Лернера, весомая часть деловой программы форума "Ростки" пройдет на полях Russia China Expo с участием представителей власти, профильных министерств и иных структур с обеих сторон. "Традиционно за Минпромторгом республики закреплены встречи высокого уровня: мы ждем торгового представителя Китайской Народной Республики в России, главу Китайского совета по развитию международной торговли в России, а также ряд делегаций из китайских провинций. Уверен, что и выставка, и форум внесут положительный вклад в дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая в рамках общего внешнеполитического вектора, на который нацелена наша страна", – отметил Лернер. Бизнес-диалог продолжится и на деловых сессиях форума "Ростки". Их тематика охватывает широкий спектр областей, включая промышленность, нефтегазодобычу, информационные технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и другие области взаимодействия. В рамках форума для участников также запланированы экскурсии на ключевые предприятия Республики Татарстан: ПАО "КАМАЗ", "ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС", ООО "КАМАСТАЛЬ", АО "ОЭЗ "Иннополис", ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк".

https://ria.ru/20241112/vystavka-1983284104.html

https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html

россия

китай

республика татарстан (татарстан)

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россия, китай, республика татарстан (татарстан), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)