https://ria.ru/20241112/bitkoin-1983202981.html
Стоимость биткоина снова обновила рекорд
Стоимость биткоина снова обновила рекорд - РИА Новости, 12.11.2024
Стоимость биткоина снова обновила рекорд
Стоимость биткоина в очередной раз обновляет исторический максимум, поднявшись выше 88 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T00:37
2024-11-12T00:37
2024-11-12T00:43
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в очередной раз обновляет исторический максимум, поднявшись выше 88 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 00.36 мск дорожал до 88 063 долларов.Ранее стоимость биткоина в очередной раз обновила рекорд и поднялась выше 87 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html
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сша
Стоимость биткоина снова обновила рекорд
Binance: стоимость биткоина снова обновила рекорд, поднявшись выше $88 тысяч