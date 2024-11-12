https://ria.ru/20241112/bitkoin-1983202981.html

Стоимость биткоина снова обновила рекорд

Стоимость биткоина снова обновила рекорд - РИА Новости, 12.11.2024

Стоимость биткоина снова обновила рекорд

Стоимость биткоина в очередной раз обновляет исторический максимум, поднявшись выше 88 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T00:37

2024-11-12T00:37

2024-11-12T00:43

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в очередной раз обновляет исторический максимум, поднявшись выше 88 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 00.36 мск дорожал до 88 063 долларов.Ранее стоимость биткоина в очередной раз обновила рекорд и поднялась выше 87 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html

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