https://ria.ru/20241112/bayden-1983404367.html

Байден нахамил журналистке за вопрос об израильских заложниках

Байден нахамил журналистке за вопрос об израильских заложниках - РИА Новости, 12.11.2024

Байден нахамил журналистке за вопрос об израильских заложниках

Президент США Джо Байден резко ответил журналистке, спросившей о ситуации с освобождением израильских заложников. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:04

2024-11-12T22:04

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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден резко ответил журналистке, спросившей о ситуации с освобождением израильских заложников. Перед встречей в Белом доме Байдена и президента Израиля Ицхака Герцога журналистка спросила, считает ли американский лидер достижимой сделку об освобождении заложников до конца своего срока. "А вы считаете, что сможете уберечь себя от удара камерой сзади вас?" — поинтересовался президент США в ответ. Резкие высказывания в адрес журналистов — не редкость для Байдена: когда в мае у него спросили, планирует ли он доработать второй срок до конца, если переизберется, американский лидер поинтересовался, не ударялся ли репортер головой. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983258292.html

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в мире, израиль, сша, россия, джо байден, ицхак герцог, хамас, оон