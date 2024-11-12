Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 12.11.2024 (обновлено: 13:57 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/asatiani-1983265962.html
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани - РИА Новости, 12.11.2024
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани
Артист молодежного театра Алтая, сыгравший более 100 театральных ролей, Георгий Асатиани скончался в Барнауле на 83-м году жизни, сообщает театр во вторник. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:49
2024-11-12T13:57
барнаул
рсфср
саратов
иван гончаров
анатолий алексин
виктор розов
молодая гвардия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983263949_0:102:2560:1542_1920x0_80_0_0_9b3665ecdcdbf4baf3a244f5c93c7130.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Артист молодежного театра Алтая, сыгравший более 100 театральных ролей, Георгий Асатиани скончался в Барнауле на 83-м году жизни, сообщает театр во вторник. "Одиннадцатого ноября на 83-м году жизни ушел из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет", - говорится в сообщении. Георгий Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского "Кармен" и "Пиковая дама". Поступил в Театральное училище имени Слонова и параллельно начал работать в Саратовском областном театре кукол. В 1968 году Асатиани в составе группы из 22 выпускников во главе с режиссером Владимиром Черниным приехал в Барнаул и стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуарном листе было более ста ролей. В 1974 году отмечен премией Ленинского комсомола Алтая, а в 1986 году артисту присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Артист запомнился зрителями ролями Адуева в "Обыкновенной истории" по роману Ивана Гончарова, Лосева в спектакле "Девочка и апрель" Тамары Ян, Сергея в "Обратном адресе" Анатолия Алексина, Алексея в постановке "В добрый час" Виктора Розова, Героя Советского Союза Ивана Гулькина в спектакле "Высоко в синем небе" Льва Квина, Метелицы в "Разгроме" и Олега Кошевого в "Молодой гвардии" по романам Александра Фадеева, Сальери в "Маленьких трагедиях" Александра Пушкина и многих других спектаклях. "Коллектив Молодежного театра Алтая выражает глубокие соболезнования розным и близким выдающегося артиста. Прощание с ним состоится 14 ноября с 13.00 до 15.00 в Алтайском похоронном доме", - сообщили в театре.
барнаул
рсфср
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983263949_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_1bb0471efe4adfaa4b9ea3e140dd0ad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
барнаул, рсфср, саратов, иван гончаров, анатолий алексин, виктор розов, молодая гвардия , происшествия, георгий асатиани
Барнаул, РСФСР, Саратов, Иван Гончаров, Анатолий Алексин, Виктор Розов, Молодая гвардия , Происшествия, Георгий Асатиани
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани

Умер Георгий Асатиани, игравший в "Молодой гвардии"

© Фото : Молодёжный театр Алтая/ВКонтактеЗаслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани
Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Молодёжный театр Алтая/ВКонтакте
Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Артист молодежного театра Алтая, сыгравший более 100 театральных ролей, Георгий Асатиани скончался в Барнауле на 83-м году жизни, сообщает театр во вторник.
"Одиннадцатого ноября на 83-м году жизни ушел из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет", - говорится в сообщении.
Георгий Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского "Кармен" и "Пиковая дама". Поступил в Театральное училище имени Слонова и параллельно начал работать в Саратовском областном театре кукол.
В 1968 году Асатиани в составе группы из 22 выпускников во главе с режиссером Владимиром Черниным приехал в Барнаул и стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуарном листе было более ста ролей. В 1974 году отмечен премией Ленинского комсомола Алтая, а в 1986 году артисту присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.
Артист запомнился зрителями ролями Адуева в "Обыкновенной истории" по роману Ивана Гончарова, Лосева в спектакле "Девочка и апрель" Тамары Ян, Сергея в "Обратном адресе" Анатолия Алексина, Алексея в постановке "В добрый час" Виктора Розова, Героя Советского Союза Ивана Гулькина в спектакле "Высоко в синем небе" Льва Квина, Метелицы в "Разгроме" и Олега Кошевого в "Молодой гвардии" по романам Александра Фадеева, Сальери в "Маленьких трагедиях" Александра Пушкина и многих других спектаклях.
"Коллектив Молодежного театра Алтая выражает глубокие соболезнования розным и близким выдающегося артиста. Прощание с ним состоится 14 ноября с 13.00 до 15.00 в Алтайском похоронном доме", - сообщили в театре.
 
БарнаулРСФСРСаратовИван ГончаровАнатолий АлексинВиктор РозовМолодая гвардияПроисшествияГеоргий Асатиани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала