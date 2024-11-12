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Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани

Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани - РИА Новости, 12.11.2024

Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани

Артист молодежного театра Алтая, сыгравший более 100 театральных ролей, Георгий Асатиани скончался в Барнауле на 83-м году жизни, сообщает театр во вторник. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:49

2024-11-12T12:49

2024-11-12T13:57

барнаул

рсфср

саратов

иван гончаров

анатолий алексин

виктор розов

молодая гвардия

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Артист молодежного театра Алтая, сыгравший более 100 театральных ролей, Георгий Асатиани скончался в Барнауле на 83-м году жизни, сообщает театр во вторник. "Одиннадцатого ноября на 83-м году жизни ушел из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет", - говорится в сообщении. Георгий Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского "Кармен" и "Пиковая дама". Поступил в Театральное училище имени Слонова и параллельно начал работать в Саратовском областном театре кукол. В 1968 году Асатиани в составе группы из 22 выпускников во главе с режиссером Владимиром Черниным приехал в Барнаул и стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуарном листе было более ста ролей. В 1974 году отмечен премией Ленинского комсомола Алтая, а в 1986 году артисту присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Артист запомнился зрителями ролями Адуева в "Обыкновенной истории" по роману Ивана Гончарова, Лосева в спектакле "Девочка и апрель" Тамары Ян, Сергея в "Обратном адресе" Анатолия Алексина, Алексея в постановке "В добрый час" Виктора Розова, Героя Советского Союза Ивана Гулькина в спектакле "Высоко в синем небе" Льва Квина, Метелицы в "Разгроме" и Олега Кошевого в "Молодой гвардии" по романам Александра Фадеева, Сальери в "Маленьких трагедиях" Александра Пушкина и многих других спектаклях. "Коллектив Молодежного театра Алтая выражает глубокие соболезнования розным и близким выдающегося артиста. Прощание с ним состоится 14 ноября с 13.00 до 15.00 в Алтайском похоронном доме", - сообщили в театре.

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барнаул, рсфср, саратов, иван гончаров, анатолий алексин, виктор розов, молодая гвардия , происшествия, георгий асатиани