https://ria.ru/20241112/amsterdam-1983262355.html
В Амстердаме ночью прошли беспорядки
В Амстердаме ночью прошли беспорядки - РИА Новости, 12.11.2024
В Амстердаме ночью прошли беспорядки
Беспорядки вспыхнули минувшей ночью в Амстердаме, полицейских забросали камнями и петардами, в результате задержаны три человека, передает телеканал NOS. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:37
2024-11-12T12:37
2024-11-12T12:37
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ГААГА, 12 ноя - РИА Новости. Беспорядки вспыхнули минувшей ночью в Амстердаме, полицейских забросали камнями и петардами, в результате задержаны три человека, передает телеканал NOS. Беспорядки произошли в ночь на вторник в районе Нью-Вест в Амстердаме. Десятки челочек, выкрикивавших антисемитские лозунги, бросали петарды в автомобили и трамвай, в результате чего последний загорелся. После того как вмешалась полиция и ОМОН, участники беспорядков стали забрасывать их камнями и петардами. Правоохранители задержали троих человек. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на пресс-конференции в понедельник заявил, что намерен принять жесткие меры против случаев насилия на почве антисемитизма. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на четверг после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации. В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитский характер атак. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. После произошедшего мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о запрете демонстраций в выходные и введении дополнительных мер в городе. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты вышли на площадь Дам в минувшее воскресенье. Полиция задержала более 50 участников несанкционированной акции. После этого власти города продлили запрет на демонстрации до 14 ноября.
https://ria.ru/20241108/niderlandy-1982598141.html
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в мире, амстердам, нидерланды, герт вилдерс, омон россии
В мире, Амстердам, Нидерланды, Герт Вилдерс, ОМОН России
В Амстердаме ночью прошли беспорядки
NOS: в Амстердаме произошли беспорядки, задержаны три человека
ГААГА, 12 ноя - РИА Новости.
Беспорядки вспыхнули минувшей ночью в Амстердаме, полицейских забросали камнями и петардами, в результате задержаны три человека, передает телеканал NOS
.
Беспорядки произошли в ночь на вторник в районе Нью-Вест в Амстердаме. Десятки челочек, выкрикивавших антисемитские лозунги, бросали петарды в автомобили и трамвай, в результате чего последний загорелся.
После того как вмешалась полиция и ОМОН
, участники беспорядков стали забрасывать их камнями и петардами. Правоохранители задержали троих человек.
Премьер-министр Нидерландов
Дик Схоф на пресс-конференции в понедельник заявил, что намерен принять жесткие меры против случаев насилия на почве антисемитизма.
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на четверг после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации.
В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитский характер атак. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс
призвал к задержанию и депортации виновных.
После произошедшего мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о запрете демонстраций в выходные и введении дополнительных мер в городе. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты вышли на площадь Дам в минувшее воскресенье. Полиция задержала более 50 участников несанкционированной акции. После этого власти города продлили запрет на демонстрации до 14 ноября.