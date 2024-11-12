Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/alyans-1983318150.html
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины
Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Independent. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:52
2024-11-12T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
франциск (хорхе марио бергольо)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА новости. Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Independent."Удивительная троица, состоящая из Дональда Трампа, правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и папы Франциска может положить конец надеждам на дальнейшую поддержку Украины", - говорится в материале.Отмечается, что последние годы Венгрия оставалась практически одна среди своих западных соседей в желании прекратить конфликт на Украине, и единственным, кто разделял ее точку зрения, был папа Франциск. Взгляды нового американского президента и руководства Венгрии совпадают по ряду проблем, в том числе в вопросах мира, поэтому появились новые возможности для сотрудничества, подчеркивается в тексте.После победы Дональда Трампа на выборах в США Виктор Орбан заявлял, что изоляция Венгрии завершилась, а среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование.
https://ria.ru/20241112/tramp-1983258292.html
https://ria.ru/20241111/tramp-1982985896.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_92d7c1cb6f8c6fb0524708432db3d4ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, франциск (хорхе марио бергольо), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Евросоюз
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины

The Independent: Трамп, Орбан и папа Франциск остановят западную помощь Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА новости. Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Independent.
"Удивительная троица, состоящая из Дональда Трампа, правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и папы Франциска может положить конец надеждам на дальнейшую поддержку Украины", - говорится в материале.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому
Вчера, 12:22
Отмечается, что последние годы Венгрия оставалась практически одна среди своих западных соседей в желании прекратить конфликт на Украине, и единственным, кто разделял ее точку зрения, был папа Франциск. Взгляды нового американского президента и руководства Венгрии совпадают по ряду проблем, в том числе в вопросах мира, поэтому появились новые возможности для сотрудничества, подчеркивается в тексте.
После победы Дональда Трампа на выборах в США Виктор Орбан заявлял, что изоляция Венгрии завершилась, а среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
На Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева одним решением
11 ноября, 02:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияСШАДональд ТрампВиктор ОрбанФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала