https://ria.ru/20241112/alyans-1983318150.html
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины
Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Independent. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:52
2024-11-12T15:52
2024-11-12T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА новости. Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Independent."Удивительная троица, состоящая из Дональда Трампа, правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и папы Франциска может положить конец надеждам на дальнейшую поддержку Украины", - говорится в материале.Отмечается, что последние годы Венгрия оставалась практически одна среди своих западных соседей в желании прекратить конфликт на Украине, и единственным, кто разделял ее точку зрения, был папа Франциск. Взгляды нового американского президента и руководства Венгрии совпадают по ряду проблем, в том числе в вопросах мира, поэтому появились новые возможности для сотрудничества, подчеркивается в тексте.После победы Дональда Трампа на выборах в США Виктор Орбан заявлял, что изоляция Венгрии завершилась, а среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование.
https://ria.ru/20241112/tramp-1983258292.html
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в мире, украина, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, франциск (хорхе марио бергольо), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Евросоюз
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины
The Independent: Трамп, Орбан и папа Франциск остановят западную помощь Украине