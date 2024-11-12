https://ria.ru/20241112/aldan-1983368330.html

Фильм "Алдан", в котором снялись Монсон и Дюжев, презентовали в Якутии

Фильм "Алдан", в котором снялись Монсон и Дюжев, презентовали в Якутии - РИА Новости, 12.11.2024

Фильм "Алдан", в котором снялись Монсон и Дюжев, презентовали в Якутии

Презентация фильма "Алдан", в котором снялись Джефф Монсон, Дмитрий Дюжев и Иван Охлобыстин, прошла на полях третьего цифрового форума в Якутске, картина выйдет РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:01

2024-11-12T18:01

2024-11-12T18:01

республика саха (якутия)

якутск

запорожская область

дмитрий дюжев

иван охлобыстин

сво

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ЯКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Презентация фильма "Алдан", в котором снялись Джефф Монсон, Дмитрий Дюжев и Иван Охлобыстин, прошла на полях третьего цифрового форума в Якутске, картина выйдет в прокат в феврале 2025 года, передает корреспондент РИА Новости. Создатели фильма отметили, что "Алдан" является первым межрегиональным кинопроектом Якутии и Запорожской области. Инициировал создание киноленты глава республики Айсен Николаев. Якутский режиссер Дмитрий Кольцов признался, что работа над фильмом стала для него серьезным вызовом. "Необходимо было так снять эту историю, чтобы ее не было стыдно показать бойцам СВО. Я получил бесценный опыт. Съемки в Якутии начались в прошлом году, в декабре. Это была неделя. Потом в этом году с мая по июль снимали", - рассказал он РИА Новости. Генпродюсер Данил Куликов отметил, что авторы киноленты не преследуют цели продвигать "Алдан" на кинофестивалях. "Как будет, так будет... Прокат состоится в феврале. Заработанные деньги пойдут на поддержку СВО и создание нового фильма. "Алдан" будет вести определенную информационную работу по доведению текущей ситуации до многих людей. Мы широко привлекали экспертов, чтобы компетентно показать профессиональный образ наших военных. У нас фильм посвящается и погибшим журналистам, в том числе погибшему военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву ", - рассказал Куликов агентству. В свою очередь, боец смешанных единоборств Джефф Монсон, снявшийся в фильме, выразил мнение, что картина будет интересна зрителям. "Сам фильм я еще не видел. Съемочная команда была максимально профессиональной, и мне было комфортно работать. Принимая предложение Куликова сыграть роль в этом фильме, я понял важную роль этой кинокартины. Она рассказывает о войне, человеческих судьбах. Я думаю, у фильма есть все шансы быть успешным", - сказал собеседник агентства. На площадке "Цифрового алмаза" о ходе съемок также рассказали главный герой фильма Илья Яковлев и прототип героя – участник СВО, якутский айтишник Николай Потапов. Участие в презентации также принял заместитель председателя правительства республики Анатолий Семенов. Актеров фильма, звезд отечественного кино Ивана Охлобыстина и Дмитрия Дюжева якутяне ожидают увидеть на премьере в Якутске. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев был убит 22 июля 2023 года в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области.

https://ria.ru/20241106/jakutjane-1982243858.html

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якутск

запорожская область

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якутск, запорожская область, дмитрий дюжев, иван охлобыстин, сво