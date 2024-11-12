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В НАТО сделали заявление об отправке своих войск на Украину - РИА Новости, 12.11.2024
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13:48 12.11.2024 (обновлено: 19:07 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/admiral-1983281535.html
В НАТО сделали заявление об отправке своих войск на Украину
В НАТО сделали заявление об отправке своих войск на Украину - РИА Новости, 12.11.2024
В НАТО сделали заявление об отправке своих войск на Украину
Североатлантический альянс отправил бы свои войска на Украину, если бы не российское ядерное оружие, приводит слова председателя Военного комитета НАТО адмирала РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:48
2024-11-12T19:07
украина
россия
чехия
дмитрий медведев
роб бауэр
нато
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс отправил бы свои войска на Украину, если бы не российское ядерное оружие, приводит слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра издание Military Watch Magazine.&quot;Я абсолютно убежден, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже давно были на Украине и выбивали их оттуда&quot;, — заявил военный на оборонном саммите в Чехии.По его словам, именно этот фактор отличает российскую армию от других противников альянса.В интервью RT, говоря о возможности применения ядерного оружия, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что каждый лидер ядерной державы берет обязательство защищать страну до последнего, это касается и нашей страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983261470.html
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украина, россия, чехия, дмитрий медведев, роб бауэр, нато, в мире
Украина, Россия, Чехия, Дмитрий Медведев, Роб Бауэр, НАТО, В мире
В НАТО сделали заявление об отправке своих войск на Украину

Адмирал Бауэр: российское ядерное оружие сдерживает отправку сил НАТО на Украину

© U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua LeonardФинские военнослужащие во время учений НАТО
Финские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua Leonard
Финские военнослужащие во время учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс отправил бы свои войска на Украину, если бы не российское ядерное оружие, приводит слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра издание Military Watch Magazine.
«

"Я абсолютно убежден, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже давно были на Украине и выбивали их оттуда", — заявил военный на оборонном саммите в Чехии.

Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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По его словам, именно этот фактор отличает российскую армию от других противников альянса.
В интервью RT, говоря о возможности применения ядерного оружия, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что каждый лидер ядерной державы берет обязательство защищать страну до последнего, это касается и нашей страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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УкраинаРоссияЧехияДмитрий МедведевРоб БауэрНАТОВ мире
 
 
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