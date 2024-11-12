https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983333596.html

Четвертого оппозиционера отпустили из изолятора в Абхазии

Четвертого оппозиционера отпустили из изолятора в Абхазии - РИА Новости, 12.11.2024

Четвертого оппозиционера отпустили из изолятора в Абхазии

Четвертого из пяти ранее задержанных абхазских оппозиционеров освободили из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:31

2024-11-12T16:31

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Четвертого из пяти ранее задержанных абхазских оппозиционеров освободили из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее во вторник из-под стражи освободили оппозиционеров Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа.Четвертым из изолятора временного содержания Службы Госбезопасности республики выпустили Гарри Кокая.Пятеро абхазских активистов были задержаны в понедельник вечером после участия в потасовке с депутатом парламента.Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.

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абхазия, протесты в абхазии — 2024, в мире, сухум, россия