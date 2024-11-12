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Четвертого оппозиционера отпустили из изолятора в Абхазии - РИА Новости, 12.11.2024
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16:31 12.11.2024 (обновлено: 18:12 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983333596.html
Четвертого оппозиционера отпустили из изолятора в Абхазии
Четвертого оппозиционера отпустили из изолятора в Абхазии - РИА Новости, 12.11.2024
Четвертого оппозиционера отпустили из изолятора в Абхазии
Четвертого из пяти ранее задержанных абхазских оппозиционеров освободили из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:31
2024-11-12T18:12
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Четвертого из пяти ранее задержанных абхазских оппозиционеров освободили из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее во вторник из-под стражи освободили оппозиционеров Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа.Четвертым из изолятора временного содержания Службы Госбезопасности республики выпустили Гарри Кокая.Пятеро абхазских активистов были задержаны в понедельник вечером после участия в потасовке с депутатом парламента.Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
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абхазия, протесты в абхазии — 2024, в мире, сухум, россия
Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024, В мире, Сухум, Россия
Четвертого оппозиционера отпустили из изолятора в Абхазии

Четвертого из пяти оппозиционеров отпустили из изолятора в Абхазии

© РИА НовостиГарри Кокая освобожден из изолятора временного содержания Службы Госбезопасности Абхазии. 12 ноября 2024
Гарри Кокая освобожден из изолятора временного содержания Службы Госбезопасности Абхазии. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости
Гарри Кокая освобожден из изолятора временного содержания Службы Госбезопасности Абхазии. 12 ноября 2024
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Четвертого из пяти ранее задержанных абхазских оппозиционеров освободили из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник из-под стражи освободили оппозиционеров Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа.
Четвертым из изолятора временного содержания Службы Госбезопасности республики выпустили Гарри Кокая.
Пятеро абхазских активистов были задержаны в понедельник вечером после участия в потасовке с депутатом парламента.
Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.
Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
Автомобили на Гумистинском мосту, заблокированном противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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