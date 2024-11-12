https://ria.ru/20241112/abhazija-1983206161.html
Абхазская оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перекрыла мосты
Абхазская оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перекрыла мосты - РИА Новости, 12.11.2024
Абхазская оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перекрыла мосты
Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, два моста перекрыты тракторами, рассказали представители силовых ведомств республики на экстренном... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T02:48
2024-11-12T02:48
2024-11-12T10:32
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, два моста перекрыты тракторами, рассказали представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании. Чуть ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после внеочередной сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех атаковавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. Как сообщается в Telegram-канале агентства Апсныпресс, президент Абхазии Аслан Бжания созвал экстренное заседание совета безопасности. Представители силовых структур доложили, что оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности. Они начали стычки и попытались выломать ворота."В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты", — сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут.Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее у ворот СГБ "массовыми беспорядками". По его словам, имеются случаи применения силы к сотрудникам ведомства."Это (напавший на сотрудников СГБ — Прим. ред.) было то же лицо, что таранило ворота на своем транспортном средстве. Лицо установлено, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, гражданин будет задержан", — заявил Кучуберия.Абхазский парламент принял в понедельник в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике. Соглашение было подписано 30 октября и должно быть ратифицировано абхазским парламентом. Однако депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении. Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.
https://ria.ru/20240507/abkhaziya-1944449062.html
https://ria.ru/20231227/pitsunda-1918372231.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, абхазия, россия, аслан бжания
В мире, Абхазия, Россия, Аслан Бжания
Абхазская оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перекрыла мосты
Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, перекрыты два моста
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, два моста перекрыты тракторами, рассказали
представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании.
Чуть ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после внеочередной сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех атаковавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных.
Как сообщается в Telegram-канале агентства Апсныпресс, президент Абхазии Аслан Бжания созвал экстренное заседание совета безопасности. Представители силовых структур доложили, что оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности. Они начали стычки и попытались выломать ворота.
«
"В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты", — сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут.
Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее у ворот СГБ "массовыми беспорядками". По его словам, имеются случаи применения силы к сотрудникам ведомства.
"Это (напавший на сотрудников СГБ — Прим. ред.) было то же лицо, что таранило ворота на своем транспортном средстве. Лицо установлено, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, гражданин будет задержан", — заявил Кучуберия.
Абхазский парламент принял в понедельник в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.
Соглашение было подписано 30 октября и должно быть ратифицировано абхазским парламентом. Однако депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.
Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.