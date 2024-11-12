ГК "А101" увеличила продажи недвижимости за три квартала на 29%
Осмотр квартиры в новостройке . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Недвижимость. Девелоперская группа "А101" за три квартала 2004 года увеличила продажи недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 29% - до 111 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба застройщика.
В физическом выражении продажи застройщика выросли за девять месяцев на 26% - до 428 тысяч квадратных метров.
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Как отмечается в сообщении компании, доля ГК "А101" в общем объеме спроса в Новой Москве на конец сентября составила 39%, увеличившись за год на 8 процентных пунктов. Доля группы на столичном рынке в целом достигла 11%.
"Показатели группы за первые девять месяцев этого года можно смело назвать впечатляющими. Мы сумели добиться увеличения доли на рынке Новой Москвы и роста темпов строительства без ущерба финансовой стабильности. Каждая девятая квартира в Москве продана в проектах ГК "А101". Мы и дальше продолжим наращивать показатели, придерживаясь консервативного подхода к привлечению заемного финансирования", - прокомментировал показатели финансовый директор "А101" Дмитрий Горелов.
ГК "А101" – один из крупнейших столичных девелоперов, специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области. Портфель текущих проектов группы составляет около 2,3 миллиона квадратных метров. По данным портала "ЕРЗ.РФ", компания входит в тройку крупнейших девелоперов столицы и в десятку на российском рынке по объему текущего строительства.