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Зеленскому доложили о больших сложностях для ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 11.11.2024 (обновлено: 20:36 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/zelenskiy-1983187870.html
Зеленскому доложили о больших сложностях для ВСУ на двух направлениях
Зеленскому доложили о больших сложностях для ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 11.11.2024
Зеленскому доложили о больших сложностях для ВСУ на двух направлениях
Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:26
2024-11-11T20:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
донецк
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении. "Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений - кураховского и покровского (до переименования Киевом красноармейского – ред.)", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахова позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983011382.html
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донецкая народная республика, киев, донецк, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Донецк, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Зеленскому доложили о больших сложностях для ВСУ на двух направлениях

Главком ВСУ доложил о сложной ситуации на Кураховском и Покровском направлениях

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.
"Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений - кураховского и покровского (до переименования Киевом красноармейского – ред.)", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахова позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР
Вчера, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевДонецкВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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