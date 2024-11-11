https://ria.ru/20241111/zelenskiy-1983187870.html

Зеленскому доложили о больших сложностях для ВСУ на двух направлениях

Зеленскому доложили о больших сложностях для ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 11.11.2024

Зеленскому доложили о больших сложностях для ВСУ на двух направлениях

Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:26

2024-11-11T20:26

2024-11-11T20:36

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на кураховском и покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении. "Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений - кураховского и покровского (до переименования Киевом красноармейского – ред.)", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахова позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983011382.html

донецкая народная республика

киев

донецк

россия

украина

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донецкая народная республика, киев, донецк, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, украина