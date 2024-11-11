https://ria.ru/20241111/zelenskiy-1982993990.html
"Володя, ты чего". На Украине выступили со срочным обращением к Зеленскому
"Володя, ты чего". На Украине выступили со срочным обращением к Зеленскому - РИА Новости, 11.11.2024
"Володя, ты чего". На Украине выступили со срочным обращением к Зеленскому
В нынешней ситуации самым правильным вариантом для Владимира Зеленского стал бы добровольный уход в отставку, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:13
2024-11-11T06:13
2024-11-11T06:13
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владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В нынешней ситуации самым правильным вариантом для Владимира Зеленского стал бы добровольный уход в отставку, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Зеленскому вообще лучше всего было бы быстренько <...> сложить вещи, поблагодарить, сказать, мол, я по состоянию здоровья, как генерал Марченко, прошел медицинское освидетельствование, принял решение, что мне, Зеленскому, просто подать в отставку", — выразил мнение аналитик.По мнению Соскина, крайне маловероятно, что Зеленский так поступит и добровольно оставит должность, поскольку его политические и экономические покровители на Украине будут уговаривать оставаться у власти до самого конца."Хозяева, тот же Кучма, Пинчук <...> Ахметов <...> скажут: "Подожди, Володя, ты чего?! <...> Так нельзя, Володя, так нельзя", — добавил эксперт.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241111/sholts-1982986306.html
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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Володя, ты чего". На Украине выступили со срочным обращением к Зеленскому
Соскин: в текущих реалиях лучшим вариантом для Зеленского будет уход в отставку
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В нынешней ситуации самым правильным вариантом для Владимира Зеленского стал бы добровольный уход в отставку, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Зеленскому вообще лучше всего было бы быстренько <...> сложить вещи, поблагодарить, сказать, мол, я по состоянию здоровья, как генерал Марченко, прошел медицинское освидетельствование, принял решение, что мне, Зеленскому, просто подать в отставку", — выразил мнение аналитик.
По мнению Соскина, крайне маловероятно, что Зеленский так поступит и добровольно оставит должность, поскольку его политические и экономические покровители на Украине будут уговаривать оставаться у власти до самого конца.
«
"Хозяева, тот же Кучма, Пинчук <...> Ахметов <...> скажут: "Подожди, Володя, ты чего?! <...> Так нельзя, Володя, так нельзя", — добавил эксперт.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин
, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада
и ее спикер.