https://ria.ru/20241111/zapad-1982960712.html

Цейтнот и агония пришли на Запад

Цейтнот и агония пришли на Запад - РИА Новости, 11.11.2024

Цейтнот и агония пришли на Запад

Те семь десятков украинских БПЛА, из которых половина была отправлена к нашей столице (ПВО сбили всех — спокойно, без ажитации и криков), те полтора десятка... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:00

2024-11-11T08:00

2024-11-11T08:06

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Те семь десятков украинских БПЛА, из которых половина была отправлена к нашей столице (ПВО сбили всех — спокойно, без ажитации и криков), те полтора десятка попыток террористов прорваться в Курскую область (армия наша все отразила, послав боевиков в единственно возможном в условиях СВО направлении), что были произведены в течение лишь одной ночи с субботы на воскресенье, говорят нам, что чем суше наш порох, тем лучше. Для безопасности страны и граждан. А еще эти судороги наших противников наводят, пусть и косвенно, на мысль, что время у тех, кто планировал нам нанести стратегическое поражение, заканчивается. Выпендриваться и хорохориться на манер той мухи, что елозит по оконному стеклу, еще можно. А вот принимать разумные, требующие размышления и оценки решения из-за цейтнота и подступающей агонии уже не получается.ЕС бежит, поддерживая спадающие от жестокого экономического и финансового кризиса штаны, вслед за уходящей администрацией США, желая выслужиться напоследок перед Вашингтоном. Заявление французского главного по тарелочкам в армии месье Лекорню о новых поставках ракет дальнего радиуса действия SCALP и ЗРК Mistral Киеву появилось сразу после сообщения Пентагона об ускорении отправки военного оборудования на шесть миллиардов долларов по тому же бездонному и коррупционному до мозга костей адресу. Торопыжество и суета евроатлантистов понятны: у тех, кто поставил на поражение России на поле боя все фишки, остается для их кровавых фокусов все меньше времени.А что потом? Потом — суп с Трампом. Контуры возможной мирной инициативы будущего/бывшего хозяина Белого дома выглядят — в изложении тех, кто с ними якобы знаком, — примерно так.Зеленский будет действовать так, как ему скажут, точнее — прикажут. Характерная реплика, передающая даже оттенки смысла, прозвучала в интервью Брайана Ланзы, работавшего в избирательном штабе Трампа. "Если <…> Зеленский скажет, что мирные соглашения могут быть заключены, если он получит обратно Крым, он продемонстрирует собственную несерьезность". То, что Ланза заехал киевским персонажам по самой мякотке, вызвав нешуточную боль, стало ясно после публикации опровержения — анонимного, которое передали каналы информационных агентств.Утверждения одного и дезавуирование этих утверждений другими совпали по времени с визитом Жозепа Борреля (срок его полномочий истекает менее чем через три недели) в упомянутый Киев. Обычный словесный набор из репертуара заедающего органчика: санкции против нас (то есть России) и "непоколебимая" поддержка их — то есть Украины.Франция в рассыпающемся от ветхости походном наполеоновском сюртуке решила тоже поиграть ястребиной мускулатурой, сообщив, что отправляет в ту киевскую коррупционную дыру "дюжину ракет SCALP и ЗРК Mistral"."Скальпы" — и Лекорню говорит об этом совершенно открыто — предназначены для обстрелов нашей территории на глубину, дальность полета составляет примерно 560 километров.Из приведенного расклада становится понятным, что Париж так и не внял предостережениям Путина (в отличие, кстати, от Вашингтона), что на подобный акт агрессии последует "соответствующая российская реакция", которая "прорабатывается нашим Минобороны".Сегодня сложно предположить, на что рассчитывает общеевропейский блок, эскалируя — и эскалируя совершенно сознательно — уже прямое (прямее не бывает) военное противостояние с нами. Интеллектуальные качества желающих пойти посражаться с русскими давно ниже плинтуса. Поэтому лучше взглянуть на возможные пути и перспективы, если и когда в Вашингтоне начнут официально искать мирное разрешение геополитического кризиса.Они были обозначены в публикации Forein Affairs, подписанной бывшим главой американского совета по внешней политике Ричардом Хаасом.Согласно высказанной экс-дипломатом гипотезе, Киеву придется отказаться от любых попыток вернуть утраченные (и вошедшие в состав России) территории, а заодно уменьшить и иные аппетиты. Взамен Украине придется удовольствоваться разнообразными подачками с барского вашингтонского плеча. При этом с повестки дня не снимается, как это утверждает Хаас, возможность для Киева вступить в те или иные блоки. Какие именно блоки, не раскрывается.Очевидно, что для России подобные предоставляемые Киеву "возможности" более чем неприемлемы. Украина, если хочет мира и согласия, должна вернуться в свой прежний политический, а именно — нейтральный статус. А уж экономические связи строить с теми, кто ей нравится. В любом случае только наивные безумцы сегодня предполагают, что Россию можно продавить в поисках подобного дипломатического решения. Условия, на которых мы согласимся рассматривать любые предложения, всем известны.Но в этой связи не менее очевидно и другое: стадия принятия российской победы как в СВО, так и в разрешении геополитического противостояния для Запада уже наступила. Просто она растягивается во времени. А время это истекает. Тогда как у нас, стоит подчеркнуть еще раз, времени навалом. И если нашим противникам требуется снова поразмыслить, как вылезать из их собственного идиотизма, мы готовы с легкостью подождать. В конце концов, у нас в запасе вечность, а не жалкие несколько лет электорального цикла.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982794067.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982840342.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982610692.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, киев, россия, ричард хаас, жозеп боррель, министерство обороны сша, евросоюз