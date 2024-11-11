https://ria.ru/20241111/zamorozki-1982998337.html

Синоптик Леус рассказал о вернувшихся в московский регион заморозках

Синоптик Леус рассказал о вернувшихся в московский регион заморозках - РИА Новости, 11.11.2024

Синоптик Леус рассказал о вернувшихся в московский регион заморозках

Заморозки вернулись в московский регион, минувшей ночью местами температура опускалась до минус 5,5 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:45

2024-11-11T07:45

2024-11-11T08:31

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

заморозки

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заморозки вернулись в московский регион, минувшей ночью местами температура опускалась до минус 5,5 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, после непродолжительной паузы в столичный регион вернулись заморозки. Минувшей ночью в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил минус 1 градус. В Новой Москве, в Михайловском, минимальная температура опускалась до минус 5,5 градусов - это самая низкая температура на территории всего столичного региона", — рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в Подмосковье вне зоны отрицательных температур остался небольшой участок территории в юго-восточной части региона, а холоднее всего было в Клину, там температура опускалась до минус 4,4 градусов. "После незначительного повышения температуры сегодняшним днём в ночь на вторник температура вновь опустится ниже нуля", — добавил Леус.

https://ria.ru/20241102/osadki-1981465032.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода, заморозки