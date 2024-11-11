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Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке - РИА Новости, 11.11.2024
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14:18 11.11.2024 (обновлено: 14:30 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке - РИА Новости, 11.11.2024
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке
Бывший замминистра образования и науки Дагестана, подозреваемый в получении взятки в 60 миллионов рублей, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:18
2024-11-11T14:30
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра образования и науки Дагестана, подозреваемый в получении взятки в 60 миллионов рублей, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.В пятницу СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2023 годы он получил в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года."По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан сроком на два месяца", – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке

Экс-замминистра образования Дагестана арестовали за взятку в 60 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра образования и науки Дагестана, подозреваемый в получении взятки в 60 миллионов рублей, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
В пятницу СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2023 годы он получил в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан сроком на два месяца", – говорится в сообщении.
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