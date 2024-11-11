https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html

Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке

Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке - РИА Новости, 11.11.2024

Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке

Бывший замминистра образования и науки Дагестана, подозреваемый в получении взятки в 60 миллионов рублей, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:18

2024-11-11T14:18

2024-11-11T14:30

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра образования и науки Дагестана, подозреваемый в получении взятки в 60 миллионов рублей, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.В пятницу СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2023 годы он получил в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года."По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241108/putilov-1982747766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан