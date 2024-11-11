https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке - РИА Новости, 11.11.2024
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке
Бывший замминистра образования и науки Дагестана, подозреваемый в получении взятки в 60 миллионов рублей, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:18
2024-11-11T14:18
2024-11-11T14:30
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра образования и науки Дагестана, подозреваемый в получении взятки в 60 миллионов рублей, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.В пятницу СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2023 годы он получил в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года."По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан сроком на два месяца", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241108/putilov-1982747766.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали за взятку в 60 миллионов рублей