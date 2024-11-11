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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы слышны на фоне воздушной тревоги в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:30
2024-11-11T12:30
2024-11-11T12:30
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны на фоне воздушной тревоги в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, передает украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в ряде регионов страны, в том числе и в Днепропетровской области, она звучит до сих пор. "В Кривом Роге в Днепропетровской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Официальной информации о взрывах не сообщалось. Ранее в понедельник украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Николаеве и подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, днепропетровская область, кривой рог, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги