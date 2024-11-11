https://ria.ru/20241111/vychet-1982249498.html

Стандартный налоговый вычет: как получить, изменения в 2025 году

Стандартный налоговый вычет 2024: сумма, размер, виды, как получить

Стандартный налоговый вычет: как получить, изменения в 2025 году

Стандартный налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемую базу для граждан, получающих доходы. Кто имеет право на его получение, условия предоставления и РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:31

2024-11-11T18:31

2024-11-11T18:31

россия

налоговый вычет

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Стандартный налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемую базу для граждан, получающих доходы. Кто имеет право на его получение, условия предоставления и размеры вычетов по НДФЛ согласно НК РФ в 2024 году, каков лимит суммарного дохода с начала года для оформления вычета на детей, как оформить вычет, изменения с 2025 года, – в материале РИА Новости. Стандартный налоговый вычетСтандартный налоговый вычет – важная финансовая преференция, позволяющая уменьшить налогооблагаемую базу. Предусмотрено несколько видов стандартных вычетов, каждый из которых направлен на поддержку определенных групп налогоплательщиков. Все условия (суммы, четкие критерии лиц, имеющих право на вычеты, порядок расчета) отражены в ст. 218 Налогового кодекса РФ.Кому положенСтандартный вычет из налоговой базы в фиксированном размере положен определенным категориям граждан: инвалидам; участникам ВОВ; лицам, пострадавшим в авариях атомных объектов; некоторым категориям военнослужащих; родителям или опекунам, воспитывающим детей."Стандартные налоговые вычеты предназначены для граждан, которые уплачивают подоходный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Основная категория лиц, имеющих право на такие вычеты, включает в себя работников, родителей или опекунов детей, а также лиц с ограниченными возможностями. Вычеты позволяют частично компенсировать налогооблагаемую базу и, в конечном итоге, уменьшить размер налога, подлежащего уплате", – поясняет Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн.Виды стандартных налоговых вычетовСтандартные налоговые вычеты делятся на два основных направления: на налогоплательщика и на детей.Вычет на налогоплательщикаЭтот вид стандартного налогового вычета предоставляется лицам, у которых есть статус налогоплательщика и которые получают облагаемые НДФЛ доходы. Софья Игумнова уточняет, что в зависимости от категории граждан размер вычета на налогоплательщика может различаться. Например, для лиц, имеющих инвалидность, ветеранов войны и других льготных категорий, он может быть увеличен.Вычет на детейМногие родители не знают о существенных льготах, которые могут значительно снизить налоговую нагрузку. Евгений Сивков, кандидат экономических наук, налоговый консультант отмечает, что стандартные налоговые вычеты на детей – это реальная возможность сэкономить немалые суммы ежегодно.Налоговый вычет на детей предоставляется родителям или законным представителям несовершеннолетних детей, студентов очной формы обучения до 24 лет, а также опекунам. "Даже если ребенок старше 18 лет, но учится на дневном – вычет сохраняется до 24 лет, что подтверждается письмами Минфина, например, от 02.07.2022 № БС-4-11/9624", – говорит Евгений Сивков. Вычет применяется на каждого ребенка отдельно."Независимо от возраста вычет может быть оформлен на признанного судом недееспособным ребенка или подопечного. Если родитель, опекун или приемный родитель воспитывает ребенка один, то вычет ему предоставляется в двойном размере. Преференция положена в том случае, если совокупный доход родителя-налогоплательщика, исчисляемый нарастающим итогом с начала года, не превышает 350 000 рублей", – комментирует старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.Размеры вычетовРазмеры налогового вычета на налогоплательщика варьируются в зависимости от категории получателя и особенностей региона. По словам Софьи Игумновой, на федеральном уровне стандартные размеры вычетов зафиксированы, но в некоторых случаях субъекты РФ могут предоставлять дополнительные льготы. Для инвалидов или участников боевых действий вычет может быть увеличен до значительных сумм. Например, на первого и второго ребенка полагается фиксированная сумма, на третьего и последующих детей – увеличенная. На детей-инвалидов размеры вычетов выше, что обеспечивает дополнительную поддержку семьям с особыми потребностями.Владислав Плитинь поясняет, преференция предоставляется в двух фиксированных суммах:Налоговый вычет родителям (опекунам и приемным родителям) предусматривает уменьшение налогооблагаемой базы для расчета подоходного налога, исходя из следующих сумм:Эксперт обращает внимание на то, что доходы в виде дивидендов не уменьшаются на суммы стандартных налоговых вычетов.Как рассчитатьРасчет размера стандартного налогового вычета происходит исходя из сумм, установленных для каждой категории. Софья Игумнова поясняет, что вычет применяется только к доходам, облагаемым по ставке 13%. Если доходы налогоплательщика превышают определенный порог, то налоговый вычет прекращает свое действие. Обычно такой порог составляет 350 000 рублей в год, после достижения которого применение вычета не предусмотрено.Пример расчета: если у семьи два ребенка, то сумма вычета составит 1400 рублей на каждого из них ежемесячно. Если один из детей является инвалидом, то вычет на него возрастает до 12 000 рублей в месяц.Условия получения налогового вычетаДля получения вычета налогоплательщик должен соответствовать определенным условиям: являться официально трудоустроенным лицом или получать доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%, а для вычета на детей необходимо подтвердить наличие находящихся на иждивении детей и предоставить документы, подтверждающие их статус.Сергей Довгаль, руководитель юридического отдела независимого профсоюза "Новый Труд" (НПНТ) уточняет, что для получения вычета необходимо:Как получить стандартный налоговый вычетПроцесс получения может быть осуществлен двумя способами: через работодателя или напрямую через налоговую службу по месту жительства. В зависимости от выбранного способа различается и порядок подачи документов. Заявление можно направить через личный профиль на сайте ФНС.Куда обращатьсяСамый удобный способ – обратиться к своему работодателю. Работодатель имеет право сразу уменьшать налогооблагаемую базу, исходя из предоставленных документов."Если налогоплательщик не обратился за вычетом через работодателя, он может подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства. В этом случае сумма будет возвращена налогоплательщику после обработки декларации и проверки документов налоговой службой", – комментирует Софья Игумнова.Необходимые документыПеречень необходимых документов зависит от вида вычета, но обычно включает в себя:Порядок подачи заявленияДля получения вычета через работодателя достаточно подать заявление на имя руководителя и приложить к нему все необходимые документы. Софья Игумнова уточняет, что заявление должно быть оформлено в произвольной форме, но содержать просьбу о применении налогового вычета."Если налогоплательщик выбирает получение вычета через налоговую инспекцию, он заполняет декларацию 3-НДФЛ, к которой прилагает заявление и все требуемые документы. Заявление на вычет подается ежегодно, до конца налогового периода", – говорит эксперт.СрокиОформление вычета через работодателя обычно занимает до месяца, так как работодатель обязан провести все операции в следующем месяце после подачи заявления. Если заявка подается через налоговую инспекцию, процесс может занять до трех месяцев с даты подачи документов, включая срок на проверку и возврат средств.Изменения в налоговых вычетах на 2025 годС 2025 года планируются некоторые изменения в стандартных налоговых вычетах, направленные на упрощение их получения и увеличение поддержки отдельных категорий. Среди наиболее значимых инициатив, по словам экспертов, обсуждаются:Мнение экспертаСергей Довгаль отмечет, что стандартный налоговый вычет предлагает гражданам России определенные финансовые преимущества, позволяя значительно снизить налоговые обязательства."Планируемые изменения направлены на то, чтобы сделать налоговые вычеты более доступными и понятными для широкого круга граждан. Увеличение сумм и упрощение процесса подачи должны повысить интерес налогоплательщиков и обеспечить большую финансовую поддержку тем, кто в ней нуждается", – говорит Софья Игумнова.

https://ria.ru/20241029/nalogovyy_vychet-1980701338.html

https://ria.ru/20241024/siluanov-1979815334.html

https://ria.ru/20241006/vyplaty-1976574865.html

https://ria.ru/20240927/psb-1975123040.html

https://ria.ru/20240921/vychet-1973945278.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, налоговый вычет, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)