https://ria.ru/20241111/vybory-1982992434.html

Парламент Японии выберет премьер-министра

Парламент Японии выберет премьер-министра - РИА Новости, 11.11.2024

Парламент Японии выберет премьер-министра

Парламент Японии на особом заседании выберет премьер-министра страны, с большой долей вероятности Сигэру Исиба, заступивший на пост премьер-министра 1 октября,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T05:19

2024-11-11T05:19

2024-11-11T05:19

япония

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сигэру исиба

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нарухито

парламент японии

выборы

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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Парламент Японии на особом заседании выберет премьер-министра страны, с большой долей вероятности Сигэру Исиба, заступивший на пост премьер-министра 1 октября, сможет сохранить за собой должность главы кабинета министров. Однако определенная интрига всё-таки сохраняется. ПРОВАЛ ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ Выборы премьер-министра проводятся по итогам состоявшихся 27 октября всеобщих выборов в ключевую нижнюю палату парламента, результаты которых стали неприятным сюрпризом для правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Комэйто". Либерально-демократическая партия получила 191 место вместо 247, "Комэйто" - 24 вместо 32. Поражение в своих округах и потеря депутатских портфелей двумя действующими министрами правительства, сформированного всего за четыре недели до этого, и главой партии "Комэйто", который также возглавил партию только в сентябре, стали знаковыми яркими штрихами всего масштаба провала коалиции на выборах. Для того, чтобы избрать премьер-министра за один тур, его кандидатура должна получить более половины, то 233 из 465 голосов депутатов. До сих пор ЛДП в одиночку обладала необходимым числом голосов. Так как в первом туре каждая партия выдвигает в качестве кандидата своего лидера, скорее всего, премьер-министр избран не будет. ВТОРОЙ ТУР Таким образом, скорее всего, будет проводиться второй тур. Оппозиционные партии, казалось бы, по итогам выборов получили большинство – 250 из 465 мест, и это могло бы им позволить провести своего премьер-министра. Однако отсутствие единства между самими оппозиционными партиями, а также неоднородность независимых депутатов ставят эту возможность под сомнение. Например, шесть из 12 независимых кандидатов на самом деле члены ЛДП, которым партия отказала в предвыборной поддержке из-за того, что они были замешаны в финансовом скандале. Однако это не помешало им, победив на выборах, тут же влиться во фракцию ЛДП, прибавив свои голоса на выборах премьер-министра. Вместе с голосами "Комэйто" правящая коалиция может рассчитывать во втором туре по крайней мере на 221 голос. У главной оппозиционной силы - Конституционно-демократической партии - 148 голосов, это значительно больше, чем было до выборов в нижнюю палату - 99, но все-таки недостаточно для того, чтобы сделать своего лидера Ёсихико Ноду премьер-министром Японии. Для этого ей необходима поддержка остальных оппозиционных партий. Если ей удастся убедить во втором туре голосовать за Ноду Партию обновления Японии (38 голосов), коммунистов (8), Партию Рэйва (9) и другие мелкие партии, ей все равно не будет хватать нескольких голосов, чтобы преодолеть разрыв с правящей коалицией. НЕОЖИДАННЫЙ ИГРОК Карты оппозиции спутала "темная лошадка" прошедших выборов – Народно-демократическая партия. Неожиданно для всех партия со скромными семью местами в парламенте по итогам выборов оказалась третьей оппозиционной силой, увеличив своей присутствие в парламенте сразу в четыре раза. Это позволило ей сразу после выборов начать цикл переговоров и торга как с Конституционно-демократической партией, так и с правящей коалицией. В результате переговоров малозначительная политическая сила смогла еще больше поднять себе цену, заявив, что и в первом, и во втором туре все ее 28 депутатов будут голосовать за своего лидера. Такое голосование сделает голоса этих 28 депутатов недействительными, что позволит партии продемонстрировать свою независимость и от правящей коалиции, и от оппозиции, но на деле принесет победу ЛДП и "Комэйто", в то все как если бы эти голоса были отданы за Ноду, он бы стал новым премьер-министром. Вероятнее всего, Народно-демократическая партия проголосует, как и обещала, и премьер-министром будет избран Сигэру Исиба. В этом случае он в тот же день сформирует свой кабинет, в котором будут как минимум три замены, связанные с итогами выборов: помимо двух министров, не удержавших за собой депутатских мандатов, Тэцуо Сайто, который был министром транспорта от партии "Комэйто" в субботу возглавил партию вместо потерпевшего поражение на выборах предыдущего лидера партии. В этом случае, как ожидается, после церемонии утверждения новых министров императором Японии Нарухито второй состав кабинета министров во главе с Сигэру Исибой будет считаться официально сформированным.

https://ria.ru/20241111/pravitelstvo-1982987920.html

https://ria.ru/20241111/politolog-1982989316.html

https://ria.ru/20241111/pravitelstvo-1982987920.html

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япония, в мире, сигэру исиба, есихико нода, нарухито, парламент японии, выборы