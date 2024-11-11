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Вучич рассказал об "очень сердечном" разговоре с Трампом - РИА Новости, 11.11.2024
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01:00 11.11.2024 (обновлено: 03:16 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/vuchich-1982980528.html
Вучич рассказал об "очень сердечном" разговоре с Трампом
Вучич рассказал об "очень сердечном" разговоре с Трампом - РИА Новости, 11.11.2024
Вучич рассказал об "очень сердечном" разговоре с Трампом
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел "сердечный" телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом о развитии... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T01:00
2024-11-11T03:16
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БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел "сердечный" телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом о развитии всеобъемлющего сотрудничества и пригласил его посетить Сербию. Вечером в воскресенье Вучич опубликовал видеообращение в своем аккаунте в соцсети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в котором сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом. По его словам, разговор был "отличный, содержательный и очень сердечный". "Я благодарен Трампу, что много вещей знает о Сербии, говорил даже о спортивных успехах нашей нации и страны. Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества, и выразил надежду, что он посетит Сербию, потому что Сербия была страной, где поддержка избранию президента Трампа была самой большой во всей Европе", - отметил сербский лидер. Он сообщил, что Трамп поблагодарил его за огромную поддержку, которую получил от граждан Сербии, от сербского народа. "Верю, что в предстоящем периоде сможем говорить о дальнейшем развитии наших отношений во всех планах и что с помощью наших друзей, которыми считаю все окружение президента Трампа, которое было с ним сегодня вечером в ходе разговора, сможем сделать: он – Америку великой, а мы сможем Сербию сделать пристойной страной и страной, которая сможет очень хорошо сотрудничать с США", - подчеркнул Вучич.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html
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в мире, сербия, сша, россия, дональд трамп, александр вучич, выборы президента сша — 2024
В мире, Сербия, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Вучич, Выборы президента США — 2024
Вучич рассказал об "очень сердечном" разговоре с Трампом

Вучич заявил, что провел "сердечный" телефонный разговор с Трампом после выборов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп во время разговора
Дональд Трамп во время разговора - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп во время разговора. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел "сердечный" телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом о развитии всеобъемлющего сотрудничества и пригласил его посетить Сербию.
Вечером в воскресенье Вучич опубликовал видеообращение в своем аккаунте в соцсети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в котором сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом. По его словам, разговор был "отличный, содержательный и очень сердечный".
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"Я благодарен Трампу, что много вещей знает о Сербии, говорил даже о спортивных успехах нашей нации и страны. Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества, и выразил надежду, что он посетит Сербию, потому что Сербия была страной, где поддержка избранию президента Трампа была самой большой во всей Европе", - отметил сербский лидер.
Он сообщил, что Трамп поблагодарил его за огромную поддержку, которую получил от граждан Сербии, от сербского народа.
"Верю, что в предстоящем периоде сможем говорить о дальнейшем развитии наших отношений во всех планах и что с помощью наших друзей, которыми считаю все окружение президента Трампа, которое было с ним сегодня вечером в ходе разговора, сможем сделать: он – Америку великой, а мы сможем Сербию сделать пристойной страной и страной, которая сможет очень хорошо сотрудничать с США", - подчеркнул Вучич.
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В миреСербияСШАРоссияДональд ТрампАлександр ВучичВыборы президента США — 2024
 
 
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