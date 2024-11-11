https://ria.ru/20241111/vsu-1983192358.html

Глава Минобороны Украины предложил Эстонии помочь ВСУ

Глава Минобороны Украины предложил Эстонии помочь ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024

Глава Минобороны Украины предложил Эстонии помочь ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с эстонским коллегой Ханно Певкуром в Киеве предложил Эстонии подключиться к обучению и оснащению... РИА Новости, 11.11.2024

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2024-11-11T21:18

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с эстонским коллегой Ханно Певкуром в Киеве предложил Эстонии подключиться к обучению и оснащению украинских военных. "Особое внимание уделили подготовке наших бригад. Предложил Эстонии приобщиться к их обучению и оснащению по примеру других стран-партнеров. Также обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования для развития нашего оборонного производства", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. По его словам, также обсуждались инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс и дополнительные пакеты военной помощи. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241030/estonija-1980837831.html

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украина, россия, эстония, рустем умеров, сергей лавров, ханно певкур, евросоюз, нато, в мире