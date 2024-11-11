https://ria.ru/20241111/vs-1982997169.html

Средства ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Средства ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.11.2024

Средства ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:20

2024-11-11T07:20

2024-11-11T09:40

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

дроны

белгородская область

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Двенадцать дронов сбили над Курской областью, еще один — над Белгородской.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241111/minoborony-1982991916.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, дроны, белгородская область