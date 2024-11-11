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Средства ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 11.11.2024 (обновлено: 09:40 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/vs-1982997169.html
Средства ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
Средства ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.11.2024
Средства ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:20
2024-11-11T09:40
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
дроны
белгородская область
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Двенадцать дронов сбили над Курской областью, еще один — над Белгородской.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241111/minoborony-1982991916.html
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россия
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, дроны, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность, дроны, Белгородская область
Средства ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО уничтожила 13 беспилотников над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Двенадцать дронов сбили над Курской областью, еще один — над Белгородской.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасностьдроныБелгородская область
 
 
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