Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ проведет заседание по оспе обезьян - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/voz-1983054541.html
ВОЗ проведет заседание по оспе обезьян
ВОЗ проведет заседание по оспе обезьян - РИА Новости, 11.11.2024
ВОЗ проведет заседание по оспе обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 ноября проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы проинформировать главу ВОЗ Тедроса Адханома... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:27
2024-11-11T12:27
в мире
африка
тедрос адханом гебрейесус
воз
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789928017_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_dbda45fd0946974d8af406dc61de7218.jpg
ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 ноября проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы проинформировать главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, продолжает ли оспа обезьян представлять собой чрезвычайную ситуацию, сообщает в понедельник организация. "ВОЗ 22 ноября 2024 года созовет комитет по чрезвычайным ситуациям по mpox (оспа обезьян - ред.), чтобы проконсультировать генерального директора ВОЗ о том, продолжает ли mpox представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - говорится в сообщении ВОЗ. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20241105/ospa-1982039114.html
https://ria.ru/20240826/ospa-1968566295.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789928017_0:0:2608:1955_1920x0_80_0_0_18346bcc4532abf9ab24f32fbd45b968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, тедрос адханом гебрейесус, воз, здоровье
В мире, Африка, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Здоровье
ВОЗ проведет заседание по оспе обезьян

ВОЗ проведет заседание по оспе обезьян 22 ноября

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 ноября проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы проинформировать главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, продолжает ли оспа обезьян представлять собой чрезвычайную ситуацию, сообщает в понедельник организация.
"ВОЗ 22 ноября 2024 года созовет комитет по чрезвычайным ситуациям по mpox (оспа обезьян - ред.), чтобы проконсультировать генерального директора ВОЗ о том, продолжает ли mpox представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - говорится в сообщении ВОЗ.
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
ВОЗ: выявленные в Британии случаи оспы обезьян являются первыми в Европе
5 ноября, 21:49
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике завоза оспы обезьян
26 августа, 16:49
 
В миреАфрикаТедрос Адханом ГебрейесусВОЗЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала