https://ria.ru/20241111/voz-1983054541.html

ВОЗ проведет заседание по оспе обезьян

ВОЗ проведет заседание по оспе обезьян - РИА Новости, 11.11.2024

ВОЗ проведет заседание по оспе обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 ноября проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы проинформировать главу ВОЗ Тедроса Адханома... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:27

2024-11-11T12:27

2024-11-11T12:27

в мире

африка

тедрос адханом гебрейесус

воз

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ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 ноября проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы проинформировать главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, продолжает ли оспа обезьян представлять собой чрезвычайную ситуацию, сообщает в понедельник организация. "ВОЗ 22 ноября 2024 года созовет комитет по чрезвычайным ситуациям по mpox (оспа обезьян - ред.), чтобы проконсультировать генерального директора ВОЗ о том, продолжает ли mpox представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - говорится в сообщении ВОЗ. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20241105/ospa-1982039114.html

https://ria.ru/20240826/ospa-1968566295.html

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в мире, африка, тедрос адханом гебрейесус, воз, здоровье