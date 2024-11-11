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ВС России продвинулись к реке Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2024
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14:49 11.11.2024 (обновлено: 15:09 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/voennye-1983093057.html
ВС России продвинулись к реке Оскол в Харьковской области
ВС России продвинулись к реке Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 11.11.2024
ВС России продвинулись к реке Оскол в Харьковской области
Российские войска продолжают продвигаться к реке Оскол, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:49
2024-11-11T15:09
вооруженные силы рф
безопасность
россия
харьковская область
донецкая народная республика
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться к реке Оскол, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.&quot;Наша армия продолжает продвигаться к Осколу, выравнивая линию фронта вдоль реки и в направлении населенных пунктов Глушковка и Боровая&quot;, — подчеркнул он.Ганчев также добавил, что обстановка в освобожденной Колесниковке остается опасной. Сейчас выясняется, остались ли там мирные жители.О взятии под контроль Колесниковки ранее сегодня сообщило Минобороны. Подразделения группировки войск "Запад", освободившей населенный пункт, также нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад. Противник среди прочего потерял до 530 человек, боевую машину пехоты, четыре самоходные артиллерийские установки и два склада с боеприпасами.В начале ноября британская газета The Guardian писала, что ВСУ близки к краху на Купянском направлении в Харьковской области, а также в ДНР. Издание отмечало, что по всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года.
https://ria.ru/20241111/ni-1983011819.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, харьковская область, донецкая народная республика, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВС России продвинулись к реке Оскол в Харьковской области

Ганчев: ВС России продвинулись к реке Оскол в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться к реке Оскол, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«

"Наша армия продолжает продвигаться к Осколу, выравнивая линию фронта вдоль реки и в направлении населенных пунктов Глушковка и Боровая", — подчеркнул он.

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Боровая (Купянское направление) — поселок в Изюмском районе, наиболее крупный населенный пункт на левом берегу Оскольского водохранилища. Его освобождение позволит выровнять линию фронта на этом участке по естественной преграде.

Ганчев также добавил, что обстановка в освобожденной Колесниковке остается опасной. Сейчас выясняется, остались ли там мирные жители.
О взятии под контроль Колесниковки ранее сегодня сообщило Минобороны. Подразделения группировки войск "Запад", освободившей населенный пункт, также нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад. Противник среди прочего потерял до 530 человек, боевую машину пехоты, четыре самоходные артиллерийские установки и два склада с боеприпасами.
В начале ноября британская газета The Guardian писала, что ВСУ близки к краху на Купянском направлении в Харьковской области, а также в ДНР. Издание отмечало, что по всей линии фронта украинская оборона рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года.
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Вооруженные силы РФБезопасностьРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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