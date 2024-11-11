https://ria.ru/20241111/voenkomaty-1982988212.html
Пленный: харьковские военкоматы перестали работать в многолюдных местах
Пленный: харьковские военкоматы перестали работать в многолюдных местах - РИА Новости, 11.11.2024
Пленный: харьковские военкоматы перестали работать в многолюдных местах
Сотрудники харьковских ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы) перестали работать в многолюдных местах из-за... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T03:35
2024-11-11T03:35
2024-11-11T03:35
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники харьковских ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы) перестали работать в многолюдных местах из-за сопротивления местных жителей, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко. Сергея мобилизовали около 6 утра 19 июня на станции "Холодная Гора" харьковского метро. "Они (сотрудники ТЦК - ред.) перестали в общественных местах, там, где большое скопление людей, в последнее время находиться. Потому что люди сопротивляются ... то есть женщины, бабушки, дедушки, когда видят, что человека беспомощного либо молодого начинают крутить, ломать, вступаются", - рассказал собеседник агентства. По его словам, ТЦК выбирают немноголюдные места, например, возле подъездов, во дворах, у небольших магазинов. "Предлагают: "сам сядешь или помочь?" - добавил военнопленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20240925/plennyy-1974519087.html
https://ria.ru/20240805/vsu-1964056116.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный: харьковские военкоматы перестали работать в многолюдных местах
Пленный Ревенко: харьковские военкоматы перестали работать в многолюдных местах
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники харьковских ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы) перестали работать в многолюдных местах из-за сопротивления местных жителей, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко.
Сергея мобилизовали около 6 утра 19 июня на станции "Холодная Гора" харьковского метро.
"Они (сотрудники ТЦК - ред.) перестали в общественных местах, там, где большое скопление людей, в последнее время находиться. Потому что люди сопротивляются ... то есть женщины, бабушки, дедушки, когда видят, что человека беспомощного либо молодого начинают крутить, ломать, вступаются", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, ТЦК выбирают немноголюдные места, например, возле подъездов, во дворах, у небольших магазинов. "Предлагают: "сам сядешь или помочь?" - добавил военнопленный.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ
пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.