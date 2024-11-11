https://ria.ru/20241111/vmf-1983147229.html

Патрушев рассказал о задачах ВМФ по пересмотру ядерной доктрины

Патрушев рассказал о задачах ВМФ по пересмотру ядерной доктрины - РИА Новости, 11.11.2024

Патрушев рассказал о задачах ВМФ по пересмотру ядерной доктрины

Отечественный Военно-морской флот уверенно решает все свои задачи, начиная с важнейшей – ядерного сдерживания, и выполняет операции, особо значимые в контексте... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:21

2024-11-11T17:21

2024-11-11T17:25

россия

николай патрушев

вмф рф

морская коллегия при правительстве рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Отечественный Военно-морской флот уверенно решает все свои задачи, начиная с важнейшей – ядерного сдерживания, и выполняет операции, особо значимые в контексте пересмотра ядерной доктрины РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант"."Россия прочно удерживает свой статус одной из ведущих военно-морских держав мира, наш флот уверенно выполняет все свои задачи, начиная с самой главной – ядерного сдерживания. Не так давно атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск" совершили подледный переход из операционной зоны Северного флота в районы базирования Тихоокеанского флота, протяженность маршрута превысила 4 тысячи морских миль", - сказал Патрушев."Такие операции приобретают особую значимость в контексте пересмотра отечественной ядерной доктрины. Наши оппоненты должны знать, что морской ядерный щит России всегда на страже нашей страны. Развиваются также и другие компоненты, силы и средства нашего флота", - подчеркнул Патрушев.

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россия, николай патрушев, вмф рф, морская коллегия при правительстве рф