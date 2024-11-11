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Ирина Влах: у Молдавии есть шанс на спасение от режима Санду

Ирина Влах: у Молдавии есть шанс на спасение от режима Санду - РИА Новости, 11.11.2024

Ирина Влах: у Молдавии есть шанс на спасение от режима Санду

Экс-глава Гагаузской автономии в составе Молдавии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах рассказала РИА Новости, что у республики еще... РИА Новости, 11.11.2024

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Экс-глава Гагаузской автономии в составе Молдавии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах рассказала РИА Новости, что у республики еще есть шанс на спасение от режима президента Майи Санду на предстоящих в 2025 году парламентских выборах. Влах считает, что действующие власти за четыре года своего правления довели положение дел в республике до крайности, разрушив отношения как с регионами, так и с частью внешних партнеров, только для продвижения собственных интересов. По ее мнению, изменения к лучшему возможны только при уходе нынешней власти во главе с Санду.— Ирина Федоровна, вы объявили во вторник о создании в республике новой политической силы – республиканской партии "Сердце Молдовы". С какой целью создается политсила, будет ли она претендовать на места в парламенте в следующем году? Кто войдет в партию?— После первого тура президентских выборов я провела множество консультаций с гражданами в разных районах, в частности, в тех населенных пунктах, где я получила значительную поддержку избирателей. Мы обсуждали дальнейшие действия и подавляющее большинство людей высказались за продолжение борьбы за спасение Молдовы от режима Майи Санду. Для народа правление этой власти привело к катастрофическим последствиям – сотни тысяч граждан вынуждены были уехать, госдолг вырос почти вдвое, экономика разрушена, система правосудия не работает, о соблюдении демократических принципов и говорить не приходится. Парламентские выборы 2025 года дают нам реальную возможность избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию.Люди, с которыми я общаюсь, убеждены, что эту миссию должна взять на себя новая политическая сила, построенная на иных принципах, нежели большинство молдавских партий. Люди надеются на силу, которая будет поддерживать контакт с гражданами, которая будет предлагать реалистичные решения проблем, иметь видение, способности, профессиональную команду и искреннее желание изменить ситуацию в Молдове к лучшему. Учитывая эти ожидания, мы с коллегами решили создать Республиканскую партию "Сердце Молдовы". Нас много, но будет еще больше. Мы приглашаем в команду всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, всех, кто хочет внести свой вклад в спасение Молдовы. Еще не все потеряно, и у нашей страны еще есть шанс!— В 2022 году инфляция в стране достигла рекордного уровня 30,2%. Высокие тарифы на газ, свет, отопление, а значит и цены. Растут долги людей за коммунальные услуги, растет госдолг – и внутренний, и внешний. В Молдавии очевидно затянулся экономический кризис. Каким вы видите решение внутренних проблем страны? Какие меры можете предложить?— В последние годы дела в Молдове действительно пришли в плачевное состояние. Инвесторы уходят, промышленное производство снижается, сельское хозяйство в упадке, сфера строительства в стагнации, грузоперевозки из года в год снижаются. Одним словом, экономику необходимо срочно спасать, и у нас уже разработана программа с конкретными решениями. Эта программа предусматривает конкретные меры по стимулированию и защите внутренних частных инвестиций, привлечение иностранного капитала. Мы предлагаем внедрить гибкую и дифференцированную налоговую политику, поддержку обрабатывающей промышленности и IT-сектора, облегченное создание малых и средних предприятий в сельской местности. Это только некоторые пункты из нашей экономической программы. Но их гораздо больше, и они отражают наше видение развития экономики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Экономику Молдовы еще можно спасти, и мы будем решительно действовать в этом направлении.— Вы были кандидатом на пост президента Молдавии в первом туре выборов. Как вы оцениваете их окончательные результаты во втором туре? Насколько они соответствуют реальности? В частности, как вы относитесь к тому, что по итогам выборов баллотировавшаяся на второй срок Майя Санду стала победителем, но проиграла внутри страны?— Майя Санду и не могла выиграть выборы в Республике Молдова. С момента, как она вместе с PASполучила полную власть, уровень жизни наших граждан только снижался. Но люди возмущены не только бедностью. Этот режим начал активную милитаризацию Молдовы – увеличен бюджет министерства обороны, закупаются радары, значительно увеличилось число военных учений, включая обучение резервистов, в Молдову постоянно поступают оружие и военная техника в виде пожертвований. Люди боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий, поэтому вполне логично, что большинство тех, кто живёт в Молдове, проголосовали против этого президента. Её спасли граждане из диаспоры, которые, находясь за границей, не ощущают на себе разрушительные последствия её правления. Поэтому все больше людей в Молдове говорят, что Майя Санду не является президентом Республики Молдова, она — президент молдавской диаспоры за границей. Если бы у Санду было хоть немного гордости и достоинства, она бы ушла в отставку.— В республике прошел референдум о вступлении в ЕС. Как вы считаете, нужно ли его итоги сейчас вносить в конституцию?— Референдум был провалом режима Майи Санду, даже если они гордятся тем, что он прошел с небольшим перевесом. Когда разница между поддержавшими идею включения европейской интеграции в конституцию и теми, кто был против, составила всего несколько десятых процента, можно сказать, что это было пощечиной от народа Майе Санду, которая предложила эту идею. Более того, если бы около 100 000 граждан, бойкотировавших референдум, взяли бюллетени, процент тех, кто сказал бы "нет", был бы значительно выше.Это позорный результат для Майи Санду, и, очевидно, что при таких условиях менять Конституцию было бы неправильно. Но ее волнуют лишь собственные интересы, и ей всё равно, что ее авантюру поддержало менее четверти граждан, имеющих право голоса.— Вы два срока подряд стояли во главе Гагаузской автономии, не раз говорили о сложном взаимодействии с центральными властями, по вине последних. Как вы относитесь к попыткам Кишинева урезать полномочия автономии, к сокращению ее бюджета из-за НДС, который теперь идет в госказну, а на регион. И каким образом, по вашему мнению, возможно преодолеть многолетний кризис в отношениях между Кишиневом и Комратом?— К сожалению, за менее чем четыре года режим Санду разрушил все, что строилось почти три десятилетия в отношениях между Кишинёвом и Комратом. Гагаузия стала примером, который часто приводили на международном уровне как успешную интеграцию автономной территории в рамках государства. С момента прихода к власти Санду проявляла враждебное отношение к гагаузской автономии. Я почувствовала это, будучи членом правительства по должности. Кстати, сейчас глава Гагаузии не является членом правительства — Майя Санду лично выступила против этого. Постоянные обвинения со стороны властей Кишинёва, нападки, резкие заявления — все это создало атмосферу нетерпимости по отношению к автономии. Неудивительно, что активисты, открыто поддерживающие режим Майи Санду, теперь требуют ликвидации Гагаузии. Единственный выход из этой ненормальной ситуации заключается в уходе режима Майи Санду.— Каким вы видите решение приднестровского урегулирования, учитывая, что основная площадка для переговоров, формат "5+2", заморожена? Возможно ли урегулирование этого вопроса без России?— Я считаю, что формат "5+2", в который входит и Россия, ещё не исчерпал свой потенциал. Да, сейчас сложилась ситуация, в которой этот формат не может действовать в полной мере, но в будущем всё может измениться. У партии "Сердце Молдовы" есть программа решения приднестровской проблемы, в основе которой несколько важных принципов – постоянная коммуникация на уровне президента Республики Молдова и лидера приднестровского региона, выработка новых мер доверия между двумя берегами и исключительно мирный характер урегулирования. Мы сможем сделать Днестр символом мира, и на парламентских выборах мы представим наше видение широкой аудитории.— События последних лет демонстрируют активное сближение нынешних властей Молдавии с НАТО, как вы относитесь к подобной тенденции? Насколько вероятно вступление Молдавии в Альянс?— В последние годыот представителей руководства Молдовы действительно звучали заявления о предпочтительности вступления в НАТО. Я против такого курса. Республика Молдова по Конституции – нейтральное государство. Кстати, еще в начале этого года я предложила, чтобы наряду с референдумом Майи Санду об интеграции в ЕС был проведен и референдум о невступлении в военные альянсы. Режим Майи Санду был против, потому что она знает, что большинство наших граждан никогда не поддержат участие страны в военных союзах.— С приходом к власти Майи Санду четыре года назад республика откровенно повернула курс на исключительную евроинтеграцию, отвернувшись от многих своих восточных соседей и отказавшись от традиционных рынков сбыта. Каким вы видите политическое и экономическое сотрудничество Молдавии на международном уровне, в частности со странами ЕС и СНГ?— В последние годы внешняя политика Республики Молдова была превращена в инструмент для продвижения интересов правящего режима. Реальные интересы, которые должны были стать основой внешней политики, полностью игнорировались. Я всегда продвигала другой принцип: большие страны делают большую политику, а маленькие страны — умную политику. Молдова должна быть там, где есть интересы наших граждан, а для этого мы должны пересмотреть принципы внешней политики. Молдова должна более активно сотрудничать с ООН, Советом Европы и ОБСЕ, развивать стратегическое партнёрство с США и Россией на основе взаимного уважения интересов. Что касается стран СНГ, то Молдова должна учитывать реальные интересы экономических агентов, прежде всего заинтересованность в рынках сбыта, а также интересы наших граждан, которые проживают в этих странах. Партия "Сердце Молдовы" будет настаивать на принятии новой концепции внешней политики, которая позволит занимать нашей стране более сильную позицию на международной арене.— За последние несколько лет отношения Молдавии с Россией значительно ухудшились. Как вы считаете, насколько возможно восстановление сотрудничества республики с РФ в нынешних условиях?— Действующее руководство не скрывает своего враждебного отношения к России. Поэтому, пока у власти находится этот режим, улучшение отношений невозможно. Санду ошибочно полагает, что если у тебя хорошие отношения с Западом, то непременно должны быть плохие отношения с Россией. Мы предлагаем иной подход – во внешней политике Молдова должна строить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении. Молдова должна искать друзей, а не врагов. Конечно, отношения между Молдовой и Россией необходимо улучшать и развивать, и это не просто политическое заявление, а вывод, к которому мы приходим, проанализировав общие интересы в различных сферах. Существует значительный потенциал в этих отношениях, который до сих пор не был реализован, и его необходимо использовать на благо граждан обеих стран.— Как вы оцениваете прорумынские настроения Молдавии? Стоит ли опасаться событий 1918 года, когда страну, не спросив, превратили в Румынию? И какая история должна изучаться в школах – Румынии или Молдавии?— Да, в Молдове есть граждане, которые желают объединения с Румынией, но они в меньшинстве. Подавляющее большинство молдавских граждан выступают за государственность. Поэтому о возможном объединении с Румынией невозможно говорить в реальных терминах. Республика Молдова – независимое государство, и мы должны делать всё возможное для ее развития именно как независимого государства. А отношения с Румынией должны строиться на основе добрососедства и взаимного уважения интересов.Что касается истории, то она у Молдовы слишком богатая, чтобы заменять её на историю Румынии. Я за то, чтобы молодые поколения изучали и знали историю Молдовы.— В конституцию страны парламент внес синтагму "румынский язык" вместо молдавского, а русский лишили статуса языка междунационального общения. Вы не раз говорили о важности уважения культурного и языкового разнообразия Молдавии. Как должны быть решены все языковые вопросы в стране и нужен ли нам язык межнационального общения?— В Республике Молдова есть язык межэтнического общения, и это русский язык. В нашей стране проживает множество этносов, представители которых общаются между собой преимущественно на русском языке. Это реальность, которую нельзя игнорировать, и этот факт нельзя изменить путем внесения изменений в законодательство или даже в конституцию.Часто языковой вопрос используются политиками в своих интересах. Это ненормально, потому что такие ситуации ставят под угрозу единство молдавского общества. Я лично считаю, что все проблемы, связанные с языками в Республике Молдова, исчезнут, если политики перестанут использовать их в узких политических целях.— Политика нынешних властей Молдавии направлена на притеснение российских СМИ, в том числе закрытие доступа к сайту РИА Новости ria.ru и запрет на вещание каналов под предлогом борьбы с дезинформацией. Насколько оправдан такой подход? Что теряет молдавский гражданин, когда отрубают альтернативные государственным СМИ источники информации?— От режима Майи Санду в принципе пострадала вся неподконтрольная пресса. За последние годы в стране были закрыты около 15 телеканалов и более 50 сайтов. Сегодня большая часть СМИ контролируется, прямо или косвенно, властями. И эти СМИ используются, в том числе, для дискредитации политических оппонентов. В этом году я неоднократно публично заявляла о фальсификациях и запугивании со стороны некоторых так называемых СМИ, которые на самом деле являются инструментами власти.Сейчас режим делает все, чтобы установить контроль и над социальными сетями. Их цель – чтобы никто нигде не мог написать что-то, что не устраивает власть. Это самая настоящая диктатура! Поэтому наша задача сегодня – освободить Республику Молдова из плена этого режима, вернуть ее на путь демократии. И мы это сделаем!— Молдавская православная церковь не хочет разрывать связи с Москвой. Бессарабская румынская православная церковь откровенно переманивает у нее священнослужителей. По вашему мнению, насколько опасен раскол церкви и есть ли шанс его избежать?— Есть риск более серьезный, чем возможный раскол, о котором вы говорите. Несколько месяцев назад депутат правящей партии Василе Шоймару заявил, что Молдавская Митрополия должна быть ликвидирована. Накануне выборов команда Майи Санду попыталась дистанцироваться от заявлений этого депутата. Но я считаю, что на самом деле депутат проговорился и раскрыл реальные планы по ликвидации молдавской православной церкви.Я встала на защиту нашей церкви и обратилась к Майе Санду, к руководству парламента и правительства с призывом взять на себя публичные обязательства не трогать Митрополию Молдовы. Они этого не сделали! Когда я публично обязалась перед гражданами защищать молдавскую церковь, реакция людей меня приятно поразила – тысячи людей высказали готовность вместе защищать свою веру. Для Санду и ее партии будет фатальная ошибка, если они попытаются пойти против народа по этому вопросу.— Как вы относитесь к тому, что действующие власти наказывают за ношение Георгиевской ленты и намерены переименовать День Победы в День примирения?— Санду не имеет права покушаться на День Победы. Это священный день и символ невообразимой жертвы, которую принесли наши предки ради того, чтобы мы жили в мире. Штрафы за ношение георгиевской ленты, абсурдные инициативы против поистине народных праздников, провокационные заявления, затрагивающие чувства сотен тысяч людей – это все, на что способен режим PAS. Эта власть не умеет созидать, они могут только разрушать; не умеют объединять общество, а только разъединять; не способна обеспечить гармонию в обществе, а только сеют вражду и строят баррикады. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы как можно быстрее свергнуть этот режим и обеспечить нормальное развитие страны.

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Дарья Буймова

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