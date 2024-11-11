https://ria.ru/20241111/vlakh-1982995467.html

Влах: на русском в Молдавии говорит много этносов, это не изменить законом

Влах: на русском в Молдавии говорит много этносов, это не изменить законом - РИА Новости, 11.11.2024

Влах: на русском в Молдавии говорит много этносов, это не изменить законом

На русском языке в Молдавии говорит много этносов, это реальность, которую нельзя изменить внесением поправок в конституцию, заявила РИА Новости экс-глава... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T06:41

2024-11-11T06:41

2024-11-11T06:41

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. На русском языке в Молдавии говорит много этносов, это реальность, которую нельзя изменить внесением поправок в конституцию, заявила РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах. До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам. "В Республике Молдова есть язык межэтнического общения, и это русский язык. В нашей стране проживает множество этносов, представители которых общаются между собой преимущественно на русском языке. Это реальность, которую нельзя игнорировать, и этот факт нельзя изменить путём внесения изменений в законодательство или даже в конституцию", - заявила Влах. По её словам, часто политики используют языковой вопрос в своих интересах. "Это ненормально, потому что такие ситуации ставят под угрозу единство молдавского общества. Я лично считаю, что все проблемы, связанные с языками в Республике Молдова, исчезнут, если политики перестанут использовать их в узких политических целях", - подчеркнула Влах. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.

https://ria.ru/20241111/vlah-1982988526.html

https://ria.ru/20241111/sandu-1982989698.html

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майя санду, ирина влах, молдавия, гагаузия, ссср, в мире