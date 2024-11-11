https://ria.ru/20241111/vlah-1982997308.html
Влах назвала запрет на вещание СМИ в Молдавии диктатурой
Влах назвала запрет на вещание СМИ в Молдавии диктатурой - РИА Новости, 11.11.2024
Влах назвала запрет на вещание СМИ в Молдавии диктатурой
Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре прошедших выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что запрет на вещание СМИ в Молдавии – это... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:22
2024-11-11T07:22
2024-11-11T07:22
в мире
ирина влах
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре прошедших выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что запрет на вещание СМИ в Молдавии – это диктатура, и цель партии "Сердце Молдовы" - освободить страну от режима президента Майи Санду. Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение. "Сейчас режим делает всё, чтобы установить контроль и над социальными сетями. Их цель - чтобы никто нигде не мог написать что-то, что не устраивает власть. Это самая настоящая диктатура! Поэтому наша задача сегодня – освободить Республику Молдова из плена этого режима, вернуть её на путь демократии. И мы это сделаем", - заявила Влах. В 2023 году в Молдавии по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности без судебных решений был закрыт ряд российских сайтов. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20241111/vlakh-1982995467.html
https://ria.ru/20241111/vlah-1982988526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирина влах, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Ирина Влах, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Влах назвала запрет на вещание СМИ в Молдавии диктатурой
Экс-глава Гагаузии Влах назвала запрет на вещание СМИ в Молдавии диктатурой
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре прошедших выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что запрет на вещание СМИ в Молдавии – это диктатура, и цель партии "Сердце Молдовы" - освободить страну от режима президента Майи Санду.
Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение.
"Сейчас режим делает всё, чтобы установить контроль и над социальными сетями. Их цель - чтобы никто нигде не мог написать что-то, что не устраивает власть. Это самая настоящая диктатура! Поэтому наша задача сегодня – освободить Республику Молдова из плена этого режима, вернуть её на путь демократии. И мы это сделаем", - заявила Влах.
В 2023 году в Молдавии по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности без судебных решений был закрыт ряд российских сайтов. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.