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Влах обвинила молдавские СМИ в дискредитации политических оппонентов - РИА Новости, 11.11.2024
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06:51 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/vlah-1982995869.html
Влах обвинила молдавские СМИ в дискредитации политических оппонентов
Влах обвинила молдавские СМИ в дискредитации политических оппонентов - РИА Новости, 11.11.2024
Влах обвинила молдавские СМИ в дискредитации политических оппонентов
Госсми в Молдавии используют для дискредитации политических оппонентов, заявила РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:51
2024-11-11T06:51
в мире
ирина влах
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Госсми в Молдавии используют для дискредитации политических оппонентов, заявила РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах. "От режима (президента Молдавии) Майи Санду в принципе пострадала вся неподконтрольная пресса. За последние годы в стране были закрыты около 15 телеканалов и более 50 сайтов. Сегодня большая часть СМИ контролируется, прямо или косвенно, властями. И эти СМИ используются в том числе для дискредитации политических оппонентов", - сказала Влах. Политик подчеркнула, что в этом году она неоднократно публично заявляла "о фальсификациях и запугивании со стороны некоторых так называемых СМИ, которые на самом деле являются инструментами власти". В 2023 году в Молдавии по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности без судебных решений был закрыт ряд российских сайтов. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
https://ria.ru/20241111/vlakh-1982995467.html
https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html
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в мире, ирина влах, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Ирина Влах, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Влах обвинила молдавские СМИ в дискредитации политических оппонентов

Экс-глава Гагаузии Влах: Госсми в Молдавии используют для дискредитации оппонент

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Госсми в Молдавии используют для дискредитации политических оппонентов, заявила РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.
"От режима (президента Молдавии) Майи Санду в принципе пострадала вся неподконтрольная пресса. За последние годы в стране были закрыты около 15 телеканалов и более 50 сайтов. Сегодня большая часть СМИ контролируется, прямо или косвенно, властями. И эти СМИ используются в том числе для дискредитации политических оппонентов", - сказала Влах.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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06:41
Политик подчеркнула, что в этом году она неоднократно публично заявляла "о фальсификациях и запугивании со стороны некоторых так называемых СМИ, которые на самом деле являются инструментами власти".
В 2023 году в Молдавии по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности без судебных решений был закрыт ряд российских сайтов. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
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В миреИрина ВлахМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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