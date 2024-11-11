https://ria.ru/20241111/vlah-1982995869.html

Влах обвинила молдавские СМИ в дискредитации политических оппонентов

Влах обвинила молдавские СМИ в дискредитации политических оппонентов - РИА Новости, 11.11.2024

Влах обвинила молдавские СМИ в дискредитации политических оппонентов

Госсми в Молдавии используют для дискредитации политических оппонентов, заявила РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T06:51

2024-11-11T06:51

2024-11-11T06:51

в мире

ирина влах

майя санду

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Госсми в Молдавии используют для дискредитации политических оппонентов, заявила РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах. "От режима (президента Молдавии) Майи Санду в принципе пострадала вся неподконтрольная пресса. За последние годы в стране были закрыты около 15 телеканалов и более 50 сайтов. Сегодня большая часть СМИ контролируется, прямо или косвенно, властями. И эти СМИ используются в том числе для дискредитации политических оппонентов", - сказала Влах. Политик подчеркнула, что в этом году она неоднократно публично заявляла "о фальсификациях и запугивании со стороны некоторых так называемых СМИ, которые на самом деле являются инструментами власти". В 2023 году в Молдавии по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности без судебных решений был закрыт ряд российских сайтов. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.

https://ria.ru/20241111/vlakh-1982995467.html

https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html

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в мире, ирина влах, майя санду, выборы в молдавии — 2024