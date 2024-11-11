https://ria.ru/20241111/vlah-1982993566.html
Влах призвала улучшать отношения Молдавии с Россией
Влах призвала улучшать отношения Молдавии с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
Влах призвала улучшать отношения Молдавии с Россией
В отношениях Молдавии и РФ существует значительный потенциал, это надо улучшать и развивать, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:44
2024-11-11T05:44
2024-11-11T05:52
молдавия
россия
москва
ирина влах
майя санду
снг
евразийский экономический союз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. В отношениях Молдавии и РФ существует значительный потенциал, это надо улучшать и развивать, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах. Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение. "Конечно, отношения между Молдовой и Россией необходимо улучшать и развивать, и это не просто политическое заявление, а вывод, к которому мы приходим, проанализировав общие интересы в различных сферах. Существует значительный потенциал в этих отношениях, который до сих пор не был реализован, и его необходимо использовать на благо граждан обеих стран", - заявила Влах. По поводу сотрудничества со странами СНГ, политик выразила уверенность в том, что Молдавия должна учитывать реальные интересы экономических агентов, прежде всего, заинтересованность в рынках сбыта, а также интересы молдавских граждан, которые проживают в этих странах. "Партия "Сердце Молдовы" будет настаивать на принятии новой концепции внешней политики, которая позволит занимать нашей стране более сильную позицию на международной арене", - подчеркнула Влах. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html
https://ria.ru/20241111/sandu-1982989698.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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молдавия, россия, москва, ирина влах, майя санду, снг, евразийский экономический союз, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Россия, Москва, Ирина Влах, Майя Санду, СНГ, Евразийский экономический союз, Выборы в Молдавии — 2024
Влах призвала улучшать отношения Молдавии с Россией
Экс-глава Гагаузии Влах призвала улучшать отношения Молдавии и России
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. В отношениях Молдавии и РФ существует значительный потенциал, это надо улучшать и развивать, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.
Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение.
"Конечно, отношения между Молдовой и Россией необходимо улучшать и развивать, и это не просто политическое заявление, а вывод, к которому мы приходим, проанализировав общие интересы в различных сферах. Существует значительный потенциал в этих отношениях, который до сих пор не был реализован, и его необходимо использовать на благо граждан обеих стран", - заявила Влах.
По поводу сотрудничества со странами СНГ
, политик выразила уверенность в том, что Молдавия должна учитывать реальные интересы экономических агентов, прежде всего, заинтересованность в рынках сбыта, а также интересы молдавских граждан, которые проживают в этих странах. "Партия "Сердце Молдовы" будет настаивать на принятии новой концепции внешней политики, которая позволит занимать нашей стране более сильную позицию на международной арене", - подчеркнула Влах.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС
, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду
, которая придерживается проевропейской политики. Москва
призывает Кишинёв
прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.