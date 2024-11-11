https://ria.ru/20241111/vlah-1982992651.html

Влах назвала Санду причиной сложных отношений между Молдавией и Россией

Влах назвала Санду причиной сложных отношений между Молдавией и Россией - РИА Новости, 11.11.2024

Влах назвала Санду причиной сложных отношений между Молдавией и Россией

Восстановление отношений Молдавии с Россией невозможно, пока у власти в Кишиневе находится президент страны Майя Санду, отметила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T05:21

2024-11-11T05:21

2024-11-11T05:41

молдавия

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кишинев

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Восстановление отношений Молдавии с Россией невозможно, пока у власти в Кишиневе находится президент страны Майя Санду, отметила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах. Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение. "Действующее руководство не скрывает своего враждебного отношения к России. Поэтому, пока у власти находится этот режим, улучшение отношений невозможно. Санду ошибочно полагает, что если у тебя хорошие отношения с Западом, то непременно должны быть плохие отношения с Россией. Мы предлагаем иной подход – во внешней политике Молдова должна строить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении. Молдова должна искать друзей, а не врагов", - заявила Влах. По ее словам, в последние годы внешняя политика Молдавии была превращена в инструмент для продвижения интересов правящего режима. "Реальные интересы, которые должны были стать основой внешней политики, полностью игнорировались. Я всегда продвигала другой принцип: большие страны делают большую политику, а маленькие страны — умную политику. Молдова должна быть там, где есть интересы наших граждан, а для этого мы должны пересмотреть принципы внешней политики. Молдова должна более активно сотрудничать с ООН, Советом Европы и ОБСЕ, развивать стратегическое партнёрство с США и Россией на основе взаимного уважения интересов", - отметила Влах. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html

https://ria.ru/20240803/sandu--1963909687.html

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