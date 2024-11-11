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Влах назвала Санду причиной сложных отношений между Молдавией и Россией - РИА Новости, 11.11.2024
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05:21 11.11.2024 (обновлено: 05:41 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/vlah-1982992651.html
Влах назвала Санду причиной сложных отношений между Молдавией и Россией
Влах назвала Санду причиной сложных отношений между Молдавией и Россией - РИА Новости, 11.11.2024
Влах назвала Санду причиной сложных отношений между Молдавией и Россией
Восстановление отношений Молдавии с Россией невозможно, пока у власти в Кишиневе находится президент страны Майя Санду, отметила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:21
2024-11-11T05:41
молдавия
россия
кишинев
ирина влах
майя санду
оон
совет европы
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Восстановление отношений Молдавии с Россией невозможно, пока у власти в Кишиневе находится президент страны Майя Санду, отметила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах. Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение. "Действующее руководство не скрывает своего враждебного отношения к России. Поэтому, пока у власти находится этот режим, улучшение отношений невозможно. Санду ошибочно полагает, что если у тебя хорошие отношения с Западом, то непременно должны быть плохие отношения с Россией. Мы предлагаем иной подход – во внешней политике Молдова должна строить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении. Молдова должна искать друзей, а не врагов", - заявила Влах. По ее словам, в последние годы внешняя политика Молдавии была превращена в инструмент для продвижения интересов правящего режима. "Реальные интересы, которые должны были стать основой внешней политики, полностью игнорировались. Я всегда продвигала другой принцип: большие страны делают большую политику, а маленькие страны — умную политику. Молдова должна быть там, где есть интересы наших граждан, а для этого мы должны пересмотреть принципы внешней политики. Молдова должна более активно сотрудничать с ООН, Советом Европы и ОБСЕ, развивать стратегическое партнёрство с США и Россией на основе взаимного уважения интересов", - отметила Влах. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html
https://ria.ru/20240803/sandu--1963909687.html
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молдавия, россия, кишинев, ирина влах, майя санду, оон, совет европы, обсе, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Россия, Кишинев, Ирина Влах, Майя Санду, ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Выборы в Молдавии — 2024
Влах назвала Санду причиной сложных отношений между Молдавией и Россией

Экс-глава Гагаузии Влах: восстановление отношений Молдавии с Россией невозможно

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Восстановление отношений Молдавии с Россией невозможно, пока у власти в Кишиневе находится президент страны Майя Санду, отметила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.
Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение.
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"Действующее руководство не скрывает своего враждебного отношения к России. Поэтому, пока у власти находится этот режим, улучшение отношений невозможно. Санду ошибочно полагает, что если у тебя хорошие отношения с Западом, то непременно должны быть плохие отношения с Россией. Мы предлагаем иной подход – во внешней политике Молдова должна строить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении. Молдова должна искать друзей, а не врагов", - заявила Влах.
По ее словам, в последние годы внешняя политика Молдавии была превращена в инструмент для продвижения интересов правящего режима. "Реальные интересы, которые должны были стать основой внешней политики, полностью игнорировались. Я всегда продвигала другой принцип: большие страны делают большую политику, а маленькие страны — умную политику. Молдова должна быть там, где есть интересы наших граждан, а для этого мы должны пересмотреть принципы внешней политики. Молдова должна более активно сотрудничать с ООН, Советом Европы и ОБСЕ, развивать стратегическое партнёрство с США и Россией на основе взаимного уважения интересов", - отметила Влах.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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