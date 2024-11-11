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Влах призвала срочно спасать экономику Молдавии

Влах призвала срочно спасать экономику Молдавии - РИА Новости, 11.11.2024

Влах призвала срочно спасать экономику Молдавии

Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что экономику Молдавии надо спасать, у нее есть... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:49

2024-11-11T03:49

2024-11-11T03:49

молдавия

ирина влах

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила РИА Новости, что экономику Молдавии надо спасать, у нее есть программа с конкретными предложениями. Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение. "В последние годы дела в Молдове действительно пришли в плачевное состояние. Инвесторы уходят, промышленное производство снижается, сельское хозяйство в упадке, сфера строительства в стагнации, грузоперевозки из года в год снижаются. Одним словом, экономику необходимо срочно спасать, и у нас уже разработана программа с конкретными решениями", - заявила Влах. По ее словам, программа предусматривает конкретные меры по стимулированию и защите внутренних частных инвестиций, привлечению иностранного капитала. "Мы предлагаем внедрить гибкую и дифференцированную налоговую политику, поддержку обрабатывающей промышленности и IT-сектора, облегчённое создание малых и средних предприятий в сельской местности", - пояснила Влах. Она отметила, что это только некоторые пункты из экономической программы. "Но их гораздо больше, и они отражают наше видение развития экономики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Экономику Молдовы ещё можно спасти, и мы будем решительно действовать в этом направлении", - подчеркнула политик. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240416/moldvaia-1940462623.html

https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html

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молдавия, ирина влах, выборы в молдавии — 2024