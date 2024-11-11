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Во Владимирской области девушки извинились за видео о теракте - РИА Новости, 11.11.2024
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18:31 11.11.2024 (обновлено: 19:23 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/vladimir-1983167044.html
Во Владимирской области девушки извинились за видео о теракте
Во Владимирской области девушки извинились за видео о теракте - РИА Новости, 11.11.2024
Во Владимирской области девушки извинились за видео о теракте
Две жительницы Владимирской области 17 и 18 лет извинились за видео, в котором они заявили, что собираются устроить теракт в "Крокус сити холле", сообщило УМВД... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:31
2024-11-11T19:23
происшествия
владимирская область
крокус
крокус сити холл
красногорск
александровский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Две жительницы Владимирской области 17 и 18 лет извинились за видео, в котором они заявили, что собираются устроить теракт в "Крокус сити холле", сообщило УМВД по Владимирской области.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. По мнению следствия, девушки, "предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в "Крокусе сити холле".УМВД по Владимирской области сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет."Девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре текущего года и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования", - говорится в сообщении.Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова."Приношу искренние извинения пострадавшим от рук террористов в "Крокус сити холле". Мне искренне жаль людей, которые пострадали там или потеряли своих близких и друзей", - говорит одна из участниц видео.В УМВД сообщили также, что в отношении мамы несовершеннолетней участницы видеозаписи составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"."Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверки", - информирует УМВД.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20241011/yaroslavl-1977684488.html
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владимирская область
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Извинения двух девочек-подростков за слова о теракте
Две жительницы Владимирской области 17 и 18 лет извинились за слова о намерении устроить теракт в "Крокусе", сообщило УМВД по региону. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых юные блогерши, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт".
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происшествия, владимирская область, крокус, крокус сити холл, красногорск, александровский район
Происшествия, Владимирская область, Крокус, Крокус Сити Холл, Красногорск, Александровский район
Во Владимирской области девушки извинились за видео о теракте

Две девушки, заявившие в видео о подготовке теракте в "Крокусе", извинились

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Две жительницы Владимирской области 17 и 18 лет извинились за видео, в котором они заявили, что собираются устроить теракт в "Крокус сити холле", сообщило УМВД по Владимирской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. По мнению следствия, девушки, "предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в "Крокусе сити холле".
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11 октября, 20:57
УМВД по Владимирской области сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет.
"Девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре текущего года и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования", - говорится в сообщении.
Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова.
"Приношу искренние извинения пострадавшим от рук террористов в "Крокус сити холле". Мне искренне жаль людей, которые пострадали там или потеряли своих близких и друзей", - говорит одна из участниц видео.
В УМВД сообщили также, что в отношении мамы несовершеннолетней участницы видеозаписи составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
"Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверки", - информирует УМВД.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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