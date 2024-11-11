https://ria.ru/20241111/vladimir-1983107936.html

Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену

Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 11.11.2024

Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену

Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:29

2024-11-11T15:29

2024-11-11T15:29

происшествия

ковров

владимирская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в России террористической, сообщает УФСБ по региону. Установлено, что житель Ковровского района Владимирской области 1976 года рождения, разделяя идеологию проукраинских праворадикальных структур, вышел на связь с вербовщиком одной из украинских террористических организаций и выразил свое желание вступить в ее ряды, информирует УФСБ. В процессе переписки куратор сообщил мужчине, что в качестве проверки ему необходимо выполнить не менее двух заданий, первым из которых является поджог объекта транспортной инфраструктуры, принадлежащего РЖД. "Двадцать второго октября 2023 года злоумышленник совершил поджог шкафа с оборудованием, находящегося в Вязниковском районе Владимирской области. 23 октября 2023 года поджигатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - говорится в сообщении. Мужчину обвинили в намерении вступить в организацию, которая признана в РФ террористической, в диверсии и госизмене. "В ноябре 2024 года приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - информирует УФСБ. Пресс-служба Горьковской железной дороги ранее сообщала РИА Новости, что вечером 22 октября 2023 года был совершен поджог ящика питания камер видеонаблюдения на перегоне Ковров – Сарыево, на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

ковров

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происшествия, ковров, владимирская область