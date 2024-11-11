Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/vladimir-1983107936.html
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 11.11.2024
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену
Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:29
2024-11-11T15:29
происшествия
ковров
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:0:2708:1523_1920x0_80_0_0_55738d014a2fccac2485f1ea3ecdaa45.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в России террористической, сообщает УФСБ по региону. Установлено, что житель Ковровского района Владимирской области 1976 года рождения, разделяя идеологию проукраинских праворадикальных структур, вышел на связь с вербовщиком одной из украинских террористических организаций и выразил свое желание вступить в ее ряды, информирует УФСБ. В процессе переписки куратор сообщил мужчине, что в качестве проверки ему необходимо выполнить не менее двух заданий, первым из которых является поджог объекта транспортной инфраструктуры, принадлежащего РЖД. "Двадцать второго октября 2023 года злоумышленник совершил поджог шкафа с оборудованием, находящегося в Вязниковском районе Владимирской области. 23 октября 2023 года поджигатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - говорится в сообщении. Мужчину обвинили в намерении вступить в организацию, которая признана в РФ террористической, в диверсии и госизмене. "В ноябре 2024 года приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - информирует УФСБ. Пресс-служба Горьковской железной дороги ранее сообщала РИА Новости, что вечером 22 октября 2023 года был совершен поджог ящика питания камер видеонаблюдения на перегоне Ковров – Сарыево, на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
ковров
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:9:2708:2040_1920x0_80_0_0_f3ffbad0909ef4e1e7f319a7b8e6022c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ковров, владимирская область
Происшествия, Ковров, Владимирская область
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену

Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену и диверсию

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в России террористической, сообщает УФСБ по региону.
Установлено, что житель Ковровского района Владимирской области 1976 года рождения, разделяя идеологию проукраинских праворадикальных структур, вышел на связь с вербовщиком одной из украинских террористических организаций и выразил свое желание вступить в ее ряды, информирует УФСБ. В процессе переписки куратор сообщил мужчине, что в качестве проверки ему необходимо выполнить не менее двух заданий, первым из которых является поджог объекта транспортной инфраструктуры, принадлежащего РЖД.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий по заданию СБУ
23 мая, 10:45
"Двадцать второго октября 2023 года злоумышленник совершил поджог шкафа с оборудованием, находящегося в Вязниковском районе Владимирской области. 23 октября 2023 года поджигатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - говорится в сообщении.
Мужчину обвинили в намерении вступить в организацию, которая признана в РФ террористической, в диверсии и госизмене.
"В ноябре 2024 года приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - информирует УФСБ.
Пресс-служба Горьковской железной дороги ранее сообщала РИА Новости, что вечером 22 октября 2023 года был совершен поджог ящика питания камер видеонаблюдения на перегоне Ковров – Сарыево, на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Задержание сотрудника оборонного предприятия за шпионаж - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января, 10:29
 
ПроисшествияКовровВладимирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала