https://ria.ru/20241111/vladimir-1983107936.html
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 11.11.2024
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену
Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:29
2024-11-11T15:29
2024-11-11T15:29
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в России террористической, сообщает УФСБ по региону. Установлено, что житель Ковровского района Владимирской области 1976 года рождения, разделяя идеологию проукраинских праворадикальных структур, вышел на связь с вербовщиком одной из украинских террористических организаций и выразил свое желание вступить в ее ряды, информирует УФСБ. В процессе переписки куратор сообщил мужчине, что в качестве проверки ему необходимо выполнить не менее двух заданий, первым из которых является поджог объекта транспортной инфраструктуры, принадлежащего РЖД. "Двадцать второго октября 2023 года злоумышленник совершил поджог шкафа с оборудованием, находящегося в Вязниковском районе Владимирской области. 23 октября 2023 года поджигатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - говорится в сообщении. Мужчину обвинили в намерении вступить в организацию, которая признана в РФ террористической, в диверсии и госизмене. "В ноябре 2024 года приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - информирует УФСБ. Пресс-служба Горьковской железной дороги ранее сообщала РИА Новости, что вечером 22 октября 2023 года был совершен поджог ящика питания камер видеонаблюдения на перегоне Ковров – Сарыево, на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html
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происшествия, ковров, владимирская область
Происшествия, Ковров, Владимирская область
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену
Во Владимирской области мужчина получил 16 лет колонии за госизмену и диверсию
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в украинскую организацию, признанную в России террористической, сообщает УФСБ по региону.
Установлено, что житель Ковровского района Владимирской области 1976 года рождения, разделяя идеологию проукраинских праворадикальных структур, вышел на связь с вербовщиком одной из украинских террористических организаций и выразил свое желание вступить в ее ряды, информирует УФСБ. В процессе переписки куратор сообщил мужчине, что в качестве проверки ему необходимо выполнить не менее двух заданий, первым из которых является поджог объекта транспортной инфраструктуры, принадлежащего РЖД.
"Двадцать второго октября 2023 года злоумышленник совершил поджог шкафа с оборудованием, находящегося в Вязниковском районе Владимирской области. 23 октября 2023 года поджигатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - говорится в сообщении.
Мужчину обвинили в намерении вступить в организацию, которая признана в РФ террористической, в диверсии и госизмене.
"В ноябре 2024 года приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - информирует УФСБ.
Пресс-служба Горьковской железной дороги ранее сообщала РИА Новости, что вечером 22 октября 2023 года был совершен поджог ящика питания камер видеонаблюдения на перегоне Ковров
– Сарыево, на движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.