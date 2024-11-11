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Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений - РИА Новости, 11.11.2024
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03:05 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/vilfand-1982987144.html
Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений
Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений - РИА Новости, 11.11.2024
Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений
С большой долей вероятности 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, побив рекорд 2023 года, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T03:05
2024-11-11T03:05
космос - риа наука
земля
россия
тихий океан
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. С большой долей вероятности 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, побив рекорд 2023 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С большой степенью вероятности при анализе температурного режима за истекшие 10 месяцев 2024 год станет самым теплым", - сказал Вильфанд. По его словам, это связано с природным явлением Эль-Ниньо, которое действовало до мая включительно и способствовало повышению температуры на планете. Синоптик напомнил, что на данный момент первое место в списке самых жарких лет сохраняет 2023 год, когда Эль-Ниньо действовало более семи месяцев. "Дело в том еще, что, начиная с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая, то есть передача идет не только от экваториальных акваторий", - добавил Вильфанд. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
https://ria.ru/20240629/el-nino-1956258521.html
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космос - риа наука, земля, россия, тихий океан, роман вильфанд, гидрометцентр
Космос - РИА Наука, Земля, Россия, Тихий океан, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

Вильфанд: 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСобака плавает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве
Собака плавает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Собака плавает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. С большой долей вероятности 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, побив рекорд 2023 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С большой степенью вероятности при анализе температурного режима за истекшие 10 месяцев 2024 год станет самым теплым", - сказал Вильфанд.
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По его словам, это связано с природным явлением Эль-Ниньо, которое действовало до мая включительно и способствовало повышению температуры на планете.
Синоптик напомнил, что на данный момент первое место в списке самых жарких лет сохраняет 2023 год, когда Эль-Ниньо действовало более семи месяцев.
"Дело в том еще, что, начиная с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая, то есть передача идет не только от экваториальных акваторий", - добавил Вильфанд.
Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
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Космос - РИА НаукаЗемляРоссияТихий океанРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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