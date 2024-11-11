https://ria.ru/20241111/venesuela-1983201223.html

В Венесуэле назвали возможную причину взрыва на газопроводе

В Венесуэле назвали возможную причину взрыва на газопроводе - РИА Новости, 11.11.2024

В Венесуэле назвали возможную причину взрыва на газопроводе

Возгорание на газопроводе завода Muscar венесуэльской PDVSA произошло при странных обстоятельствах, которые указывают на то, что могло быть нападением,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T23:42

2024-11-11T23:42

2024-11-11T23:42

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МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Возгорание на газопроводе завода Muscar венесуэльской PDVSA произошло при странных обстоятельствах, которые указывают на то, что могло быть нападением, говорится в заявлении нефтегазовой компании. "Техническая команда работает над тем, чтобы полностью взять ситуацию под контроль, и определяет странные обстоятельства инцидента, которые характеризуют его как атаку на нашу отрасль", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте PDVSA. Согласно заявлению, в результате инцидента на 26-дюймовом газопроводе Маскар - Сото пострадали пять человек, все они были госпитализированы. Над тушением сейчас работает группа специалистов-нефтяников, гражданской защиты, национальной гвардии и пожарных штата Монагас. Местные СМИ ранее в понедельник сообщили о серии взрывов и пожаре на газовом комплексе Muscar в штате Монагас между нефтяными месторождениями Мусипан и Карито. Со ссылкой на местных жителей сообщалось об эвакуации прилегающих к заводу зон.

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в мире, pdvsa, венесуэла