https://ria.ru/20241111/varshava-1983155767.html
В Варшаве начался многотысячный марш националистов
В Варшаве начался многотысячный марш националистов - РИА Новости, 11.11.2024
В Варшаве начался многотысячный марш националистов
Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, начинается в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:47
2024-11-11T17:47
2024-11-11T21:46
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ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, начинается в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в Польше отмечают 106-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом Wielkiej Polski moc to MY ("Сила великой Польши — это мы").Высшее руководство Польши в этом году не принимает участия в марше. Президент Анджей Дуда в понедельник вылетает в Азербайджан, а премьер-министр Дональд Туск недавно перенес хирургическую операцию и находится на больничном. Тем не менее среди участников акции замечены отдельные чиновники высокого ранга. Участники марша, организаторами которого традиционно являются объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", в количестве нескольких десятков тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского. Среди них активисты различных движений правого толка — от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до активистов религиозных католических организаций.Они проследуют по центральным улицам польской столицы до Национального стадиона. В отличие от прошлых лет, на этот раз марш возглавляет колонна коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" с баннерами этой политической формации. В центр города стянуты значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Несколько десятков тысяч участников маршируют под национальными флагами. Несмотря на запрет, они взрывают петарды, зажигают фаеры. В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского. В этом году мэрия Варшавы запретила проведение марша, аргументировав свое решение нарушениями при подаче заявки. Варшавский суд подтвердил правомерность данного запрета. Однако позже мэрия разрешила проведение марша, удовлетворив новую заявку. В соответствии с этой заявкой в марше примут участие до 100 тысяч человек. День независимости отмечается маршами националистов и в других крупных городах Польши. Иногда во время этих маршей происходят столкновения с полицией и контрманифестантами, другие беспорядки. В 2021 году во время марша был сожжен флаг Германии, в 2020-м в ходе столкновений с манифестантами во время марша были ранены 35 полицейских, во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018-м скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
https://ria.ru/20241109/polsha-1982812342.html
https://ria.ru/20241111/polsha-1983057481.html
https://ria.ru/20240909/deklaratsiya-1971627646.html
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Ежегодный марш националистов в Варшаве
Ежегодный многотысячный марш националистов проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши.
2024-11-11T17:47
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в мире, польша, варшава, азербайджан, анджей дуда, дональд туск, россия, украина
В мире, Польша, Варшава, Азербайджан, Анджей Дуда, Дональд Туск, Россия, Украина
В Варшаве начался многотысячный марш националистов
Ежегодный многотысячный марш националистов в Варшаве сняли на видео
ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, начинается в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Польше
отмечают 106-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом Wielkiej Polski moc to MY ("Сила великой Польши — это мы").
Высшее руководство Польши в этом году не принимает участия в марше. Президент Анджей Дуда
в понедельник вылетает в Азербайджан
, а премьер-министр Дональд Туск
недавно перенес хирургическую операцию и находится на больничном. Тем не менее среди участников акции замечены отдельные чиновники высокого ранга.
Участники марша, организаторами которого традиционно являются объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", в количестве нескольких десятков тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского.
Среди них активисты различных движений правого толка — от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до активистов религиозных католических организаций.
Они проследуют по центральным улицам польской столицы до Национального стадиона.
В отличие от прошлых лет, на этот раз марш возглавляет колонна коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" с баннерами этой политической формации.
В центр города стянуты значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Несколько десятков тысяч участников маршируют под национальными флагами. Несмотря на запрет, они взрывают петарды, зажигают фаеры.
В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.
В этом году мэрия Варшавы запретила проведение марша, аргументировав свое решение нарушениями при подаче заявки. Варшавский суд подтвердил правомерность данного запрета. Однако позже мэрия разрешила проведение марша, удовлетворив новую заявку. В соответствии с этой заявкой в марше примут участие до 100 тысяч человек.
День независимости отмечается маршами националистов и в других крупных городах Польши. Иногда во время этих маршей происходят столкновения с полицией и контрманифестантами, другие беспорядки. В 2021 году во время марша был сожжен флаг Германии
, в 2020-м в ходе столкновений с манифестантами во время марша были ранены 35 полицейских, во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России
, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины
. В 2018-м скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.