На Украине наградили рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах
Глава раскольнической ПЦУ наградил рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах
© СоцсетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
© Соцсети
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) наградил рейдеров, захвативших Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.
Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники ПЦУ захватили этот собор со второй попытки. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: многие получили ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове и он попал в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Захваченный собор, как заявил позже мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передадут в собственность государства.
"Глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко в стенах отобранного у канонической Украинской Православной церкви Свято-Михайловского собора в Черкассах наградил боевиков, которые совсем недавно совершили зверских рейдерский захват этого храма", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, среди награжденных был тот, кто руководил наемными боевиками при захвате собора 17 октября, а также тот, "кто грабил храм после его захвата". Азаров уточняет, что упомянутые рейдеры получили "грамоты за заслуги перед ПЦУ", что доказывает прямую причастность Думенко к преступным действиям в отношении УПЦ, ее имущества и прихожан.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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