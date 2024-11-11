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На Украине наградили рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 11.11.2024
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Религия
 
09:53 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/upts-1983013862.html
На Украине наградили рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах
На Украине наградили рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 11.11.2024
На Украине наградили рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) наградил рейдеров, захвативших Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:53
2024-11-11T09:53
религия
черкассы
россия
украина
епифаний думенко
николай азаров (политик)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) наградил рейдеров, захвативших Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров. Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники ПЦУ захватили этот собор со второй попытки. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: многие получили ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове и он попал в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Захваченный собор, как заявил позже мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передадут в собственность государства. "Глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко в стенах отобранного у канонической Украинской Православной церкви Свято-Михайловского собора в Черкассах наградил боевиков, которые совсем недавно совершили зверских рейдерский захват этого храма", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, среди награжденных был тот, кто руководил наемными боевиками при захвате собора 17 октября, а также тот, "кто грабил храм после его захвата". Азаров уточняет, что упомянутые рейдеры получили "грамоты за заслуги перед ПЦУ", что доказывает прямую причастность Думенко к преступным действиям в отношении УПЦ, ее имущества и прихожан. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241102/svo-1981526535.html
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черкассы, россия, украина, епифаний думенко, николай азаров (политик), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Черкассы, Россия, Украина, Епифаний Думенко, Николай Азаров (политик), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине наградили рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах

Глава раскольнической ПЦУ наградил рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах

© СоцсетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Соцсети
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) наградил рейдеров, захвативших Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.
Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники ПЦУ захватили этот собор со второй попытки. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: многие получили ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове и он попал в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Захваченный собор, как заявил позже мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передадут в собственность государства.
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"Глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко в стенах отобранного у канонической Украинской Православной церкви Свято-Михайловского собора в Черкассах наградил боевиков, которые совсем недавно совершили зверских рейдерский захват этого храма", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, среди награжденных был тот, кто руководил наемными боевиками при захвате собора 17 октября, а также тот, "кто грабил храм после его захвата". Азаров уточняет, что упомянутые рейдеры получили "грамоты за заслуги перед ПЦУ", что доказывает прямую причастность Думенко к преступным действиям в отношении УПЦ, ее имущества и прихожан.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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РелигияЧеркассыРоссияУкраинаЕпифаний ДуменкоНиколай Азаров (политик)Украинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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