https://ria.ru/20241111/upts-1983013862.html

На Украине наградили рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах

На Украине наградили рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 11.11.2024

На Украине наградили рейдеров, захвативших храм УПЦ в Черкассах

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) наградил рейдеров, захвативших Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:53

2024-11-11T09:53

2024-11-11T09:53

религия

черкассы

россия

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епифаний думенко

николай азаров (политик)

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) наградил рейдеров, захвативших Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров. Черкасская епархия УПЦ 17 октября сообщила, что сторонники ПЦУ захватили этот собор со второй попытки. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: многие получили ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове и он попал в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Захваченный собор, как заявил позже мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передадут в собственность государства. "Глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко в стенах отобранного у канонической Украинской Православной церкви Свято-Михайловского собора в Черкассах наградил боевиков, которые совсем недавно совершили зверских рейдерский захват этого храма", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, среди награжденных был тот, кто руководил наемными боевиками при захвате собора 17 октября, а также тот, "кто грабил храм после его захвата". Азаров уточняет, что упомянутые рейдеры получили "грамоты за заслуги перед ПЦУ", что доказывает прямую причастность Думенко к преступным действиям в отношении УПЦ, ее имущества и прихожан. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241102/svo-1981526535.html

https://ria.ru/20241104/protoierey-1981795346.html

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