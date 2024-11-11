Рейтинг@Mail.ru
На Западе нашли путь к решению вопроса Украины - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983198817.html
На Западе нашли путь к решению вопроса Украины
На Западе нашли путь к решению вопроса Украины - РИА Новости, 11.11.2024
На Западе нашли путь к решению вопроса Украины
Ключ к решению конфликта на Украине заключается в сокращении объемов западной помощи, пишет Newsweek. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T22:57
2024-11-11T22:57
специальная военная операция на украине
безопасность
nbc
оон
дональд трамп
роберт фицо
никки хейли
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102949_0:108:3072:1835_1920x0_80_0_0_978f19a73a206b31630a0e2f30363493.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ключ к решению конфликта на Украине заключается в сокращении объемов западной помощи, пишет Newsweek.Издание обратило внимание на интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо Словацкому телевидению и радио, в котором тот заявил, что сокращение американской помощи "было бы путем к решению". Он добавил, что "конфликт не закончится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Украину".Как отмечает Newsweek, словацкий политик выразил чувства, подпитываемые возможным сдвигом во внешней политике при администрации избранного президента США Трампа. В настоящее время США являются крупнейшим государством-благотворителем Украины, предоставляя львиную долю прямой военной, а также гуманитарной помощи. Но итоги прошедших президентских выборов привели к предположениям, что Вашингтон вскоре может отказаться от этой поддержки, учитывая сомнения, которые Дональд Трамп и его доверенные лица высказывают по поводу использования американских средств для конфликта за рубежом.О предполагаемом резком сокращении помощи Киеву говорит также и заявление Трампа, объявившего, что ни бывший постпред в ООН Никки Хейли, ни экс-госсекретарь Майк Помпео, которые были ярыми сторонниками Киева, не станут частью его администрации. А сын Трампа, Дональд Трамп-младший, опубликовал в соцсетях видео с Владимиром Зеленским и подписью: "POV: Вы в 38 днях от потери своего пособия".Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983184901.html
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983175776.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102949_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_7f615b2fa3ac5cd8b4218d216a5ffa22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, nbc, оон, дональд трамп, роберт фицо, никки хейли, киев, украина, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, NBC, ООН, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Никки Хейли, Киев, Украина, В мире, США
На Западе нашли путь к решению вопроса Украины

Newsweek: Запад должен прекратить поддержку Украины, чтобы остановить конфликт

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ключ к решению конфликта на Украине заключается в сокращении объемов западной помощи, пишет Newsweek.
Издание обратило внимание на интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо Словацкому телевидению и радио, в котором тот заявил, что сокращение американской помощи "было бы путем к решению". Он добавил, что "конфликт не закончится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Украину".
Дым на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
"Киев быстро рухнет". На Западе раскрыли судьбу Украины
Вчера, 20:06
Как отмечает Newsweek, словацкий политик выразил чувства, подпитываемые возможным сдвигом во внешней политике при администрации избранного президента США Трампа. В настоящее время США являются крупнейшим государством-благотворителем Украины, предоставляя львиную долю прямой военной, а также гуманитарной помощи. Но итоги прошедших президентских выборов привели к предположениям, что Вашингтон вскоре может отказаться от этой поддержки, учитывая сомнения, которые Дональд Трамп и его доверенные лица высказывают по поводу использования американских средств для конфликта за рубежом.
О предполагаемом резком сокращении помощи Киеву говорит также и заявление Трампа, объявившего, что ни бывший постпред в ООН Никки Хейли, ни экс-госсекретарь Майк Помпео, которые были ярыми сторонниками Киева, не станут частью его администрации. А сын Трампа, Дональд Трамп-младший, опубликовал в соцсетях видео с Владимиром Зеленским и подписью: "POV: Вы в 38 днях от потери своего пособия".
Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
"Переломный момент". В США раскрыли, что ждет Украину
Вчера, 19:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьNBCООНДональд ТрампРоберт ФицоНикки ХейлиКиевУкраинаВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала