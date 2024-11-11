На Западе нашли путь к решению вопроса Украины
Newsweek: Запад должен прекратить поддержку Украины, чтобы остановить конфликт
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ключ к решению конфликта на Украине заключается в сокращении объемов западной помощи, пишет Newsweek.
Издание обратило внимание на интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо Словацкому телевидению и радио, в котором тот заявил, что сокращение американской помощи "было бы путем к решению". Он добавил, что "конфликт не закончится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Украину".
Как отмечает Newsweek, словацкий политик выразил чувства, подпитываемые возможным сдвигом во внешней политике при администрации избранного президента США Трампа. В настоящее время США являются крупнейшим государством-благотворителем Украины, предоставляя львиную долю прямой военной, а также гуманитарной помощи. Но итоги прошедших президентских выборов привели к предположениям, что Вашингтон вскоре может отказаться от этой поддержки, учитывая сомнения, которые Дональд Трамп и его доверенные лица высказывают по поводу использования американских средств для конфликта за рубежом.
О предполагаемом резком сокращении помощи Киеву говорит также и заявление Трампа, объявившего, что ни бывший постпред в ООН Никки Хейли, ни экс-госсекретарь Майк Помпео, которые были ярыми сторонниками Киева, не станут частью его администрации. А сын Трампа, Дональд Трамп-младший, опубликовал в соцсетях видео с Владимиром Зеленским и подписью: "POV: Вы в 38 днях от потери своего пособия".
Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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