https://ria.ru/20241111/ukraina-1983198817.html

На Западе нашли путь к решению вопроса Украины

На Западе нашли путь к решению вопроса Украины - РИА Новости, 11.11.2024

На Западе нашли путь к решению вопроса Украины

Ключ к решению конфликта на Украине заключается в сокращении объемов западной помощи, пишет Newsweek. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T22:57

2024-11-11T22:57

2024-11-11T22:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ключ к решению конфликта на Украине заключается в сокращении объемов западной помощи, пишет Newsweek.Издание обратило внимание на интервью премьер-министра Словакии Роберта Фицо Словацкому телевидению и радио, в котором тот заявил, что сокращение американской помощи "было бы путем к решению". Он добавил, что "конфликт не закончится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Украину".Как отмечает Newsweek, словацкий политик выразил чувства, подпитываемые возможным сдвигом во внешней политике при администрации избранного президента США Трампа. В настоящее время США являются крупнейшим государством-благотворителем Украины, предоставляя львиную долю прямой военной, а также гуманитарной помощи. Но итоги прошедших президентских выборов привели к предположениям, что Вашингтон вскоре может отказаться от этой поддержки, учитывая сомнения, которые Дональд Трамп и его доверенные лица высказывают по поводу использования американских средств для конфликта за рубежом.О предполагаемом резком сокращении помощи Киеву говорит также и заявление Трампа, объявившего, что ни бывший постпред в ООН Никки Хейли, ни экс-госсекретарь Майк Помпео, которые были ярыми сторонниками Киева, не станут частью его администрации. А сын Трампа, Дональд Трамп-младший, опубликовал в соцсетях видео с Владимиром Зеленским и подписью: "POV: Вы в 38 днях от потери своего пособия".Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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