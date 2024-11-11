"Киев быстро рухнет". На Западе раскрыли судьбу Украины
Чешский аналитик Котрба: без поставок из США Киев очень быстро рухнет
© Фото : Национальная полиция УкраиныДым на месте взрыва в Киеве, Украина
© Фото : Национальная полиция Украины
Дым на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Без поддержки со стороны США Киев быстро рухнет, заявил в интервью Parlamentní listy аналитик Штепан Котрба.
"Может, стоит подождать и узнать, будут ли США в новом году отправлять киевскому режиму деньги и оружие? Если да, то Путин не будет говорить о мире. Конфликт на истощение продолжится. Если нет, то Киев и сам очень быстро рухнет", — заявил он.
По словам эксперта, если Дональд Трамп остановит эту убыточную для себя "помощь" Украине, конфликт продлится недолго.
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
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