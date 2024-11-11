https://ria.ru/20241111/ukraina-1983175776.html

"Переломный момент". В США раскрыли, что ждет Украину

"Переломный момент". В США раскрыли, что ждет Украину - РИА Новости, 11.11.2024

"Переломный момент". В США раскрыли, что ждет Украину

Переломный момент в украинском конфликте может наступить уже зимой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:01

2024-11-11T19:01

2024-11-11T19:01

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Переломный момент в украинском конфликте может наступить уже зимой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы ждем, когда достигнем переломного момента. Это может случиться уже этой зимой или ранней весной, когда на Украине скажут, что они больше не могут, а Запад ответит, что у них ничего не осталось для Украины. Тогда стороны и сядут за стол переговоров", — отметил он.По словам отставного военного, на Украине отсутствуют устойчивость и стабильность, она достигла точки невозврата и уже проиграла."Украинцам дают самим достигнуть осознания своей незащищенности, и они будут вынуждены отступить", — резюмировал Риттер.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983116708.html

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