https://ria.ru/20241111/ukraina-1983129052.html

Экс-депутат Рады рассказал, зачем США хотят провести выборы на Украине

Экс-депутат Рады рассказал, зачем США хотят провести выборы на Украине - РИА Новости, 11.11.2024

Экс-депутат Рады рассказал, зачем США хотят провести выборы на Украине

Целью выборов на Украине в 2025 году, проведение которых будут продавливать США, является формирование легитимной власти, с которой Москва сможет вести... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:25

2024-11-11T16:25

2024-11-11T16:26

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Целью выборов на Украине в 2025 году, проведение которых будут продавливать США, является формирование легитимной власти, с которой Москва сможет вести переговоры, поскольку Владимир Зеленский для этой задачи не подходит, считает участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США планируют через подконтрольные структуры на Украине вбросить инициативу о выборах в 2025 году, причем выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп. По данным СВР, в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году в условиях продолжения боевых действий. "Если США намерены всерьез перейти к политико-дипломатическому урегулированию этого конфликта, то, конечно, надо навести порядок внутри Украины в плане легитимности украинской власти. Потому что никто не будет вести никакие переговоры и заключать какое-то перемирие или долгосрочные договоренности с нелегитимными или с сомнительной легитимностью людьми", - заявил Килинкаров РИА Новости. Для этого Штатам нужно на Украине легитимное правительство, продолжил он. "Поэтому выборы, безусловно, на Украине будут. Скорее всего, наверное, это будет весна следующего года, если процессы ускорятся. Если нет, то в любом случае в 2025 году они должны будут состояться", - считает экс-депутат Верховной рады. Кого американцы видят в качестве будущей ведущей политической силы на Украине и возможного переговорщика с Москвой, сказать пока сложно, однако это точно будет не Зеленский, уверен собеседник агентства. "Зеленский – это президент войны. Он политик неопытный. Он сделал очень много политических непростительных ошибок. Я не вижу у него никакого политического будущего, особенно в контексте возможного политико-дипломатического урегулирования. Он просто не подходит под этот формат. Так что, я думаю, единственное обещание, которое выполнит Зеленский, – это не идти на второй срок. Естественно, под давлением американцев. Я думаю, Зеленский не будет принимать участие в предстоящих выборах", - сказал Килинкаров. Соответственно, нет никакого будущего и у его партии "Слуга народа", добавил политик. "(Вместо Зеленского - ред.) может быть кто угодно. Какой будет парламент и на кого будет сделана ставка, я гадать не берусь. Но вполне возможно, мы увидим старых новых политиков. Например, Юлию Тимошенко можем увидеть, вполне. Будут подбирать фигуру, которая могла бы, ну, максимально эффективно реализовать эти все взятые и все достигнутые договоренности", - прогнозирует Килинкаров. По его мнению, идея о необходимости новых выборов будет вбрасываться через различные НКО и лидеров общественного мнения, подконтрольных США. "У них там достаточно разных НКО, которые работают внутри Украины. Особенно в медийном пространстве неплохо представлены. У них много там ЛОМов (лидеров общественного мнения - ред.), которые могли бы поработать на реализацию стратегии. Весь имеющийся у них арсенал они будут включать в работу", - прогнозирует политик. Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983011382.html

https://ria.ru/20241106/rada-1982208273.html

https://ria.ru/20240711/kiev-1958962398.html

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украина, москва, сша, владимир зеленский, юлия тимошенко, верховная рада украины, выборы президента сша — 2024, в мире