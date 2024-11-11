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"Осталось два месяца": в Британии сделали прогноз по ситуации на Украине - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983116708.html
"Осталось два месяца": в Британии сделали прогноз по ситуации на Украине
"Осталось два месяца": в Британии сделали прогноз по ситуации на Украине - РИА Новости, 11.11.2024
"Осталось два месяца": в Британии сделали прогноз по ситуации на Украине
У президента США Джо Байдена остается все меньше времени, чтобы снабдить Украину финансами и оружием до прогнозируемого разворота внешней политики при Дональде... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:51
2024-11-11T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
джо байден
никки хейли
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. У президента США Джо Байдена остается все меньше времени, чтобы снабдить Украину финансами и оружием до прогнозируемого разворота внешней политики при Дональде Трампе, который может в корне изменить ход конфликта на Украине, пишет издание Guardian со ссылкой на экспертов."Если Трамп прекратит военную помощь Украине, текущий пакет будет действовать только до конца этого календарного года, и украинцы не смогут противостоять России без военной поддержки США, — заявил генеральный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн, — Если он это сделает, то полностью изменит динамику на местах, а значит, и то, каким может быть исход".Тем временем фаворит на должность в администрации Трампа добавил сомнений в том, что новый президент продолжит финансирование Украины."Американский народ хочет, чтобы суверенитет был защищен здесь, в Америке, прежде чем мы потратим наши средства и ресурсы на защиту суверенитета другой страны", — сказал сенатор Билл Хагерти, которого считают главным претендентом на пост госсекретаря в администрации Трампа.О предполагаемом резком сокращении помощи Киеву говорит также и заявление Трампа, объявившего, что ни бывший постпред в ООН Никки Хейли, ни экс-госсекретарь Майк Помпео, которые были ярыми сторонниками Киева, не станут частью его администрации. А сын Трампа, Дональд Трамп-младший, опубликовал в соцсетях видео с Владимиром Зеленским и подписью: "POV: Вы в 38 днях от потери своего пособия".Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/vsu-1983114298.html
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сша
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, никки хейли, оон, nbc, выборы президента сша — 2024, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Никки Хейли, ООН, NBC, Выборы президента США — 2024, Безопасность
"Осталось два месяца": в Британии сделали прогноз по ситуации на Украине

Guardian: Байден не успеет помочь Киеву до ухода с поста

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. У президента США Джо Байдена остается все меньше времени, чтобы снабдить Украину финансами и оружием до прогнозируемого разворота внешней политики при Дональде Трампе, который может в корне изменить ход конфликта на Украине, пишет издание Guardian со ссылкой на экспертов.
"Если Трамп прекратит военную помощь Украине, текущий пакет будет действовать только до конца этого календарного года, и украинцы не смогут противостоять России без военной поддержки США, — заявил генеральный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн, — Если он это сделает, то полностью изменит динамику на местах, а значит, и то, каким может быть исход".
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Тем временем фаворит на должность в администрации Трампа добавил сомнений в том, что новый президент продолжит финансирование Украины.
"Американский народ хочет, чтобы суверенитет был защищен здесь, в Америке, прежде чем мы потратим наши средства и ресурсы на защиту суверенитета другой страны", — сказал сенатор Билл Хагерти, которого считают главным претендентом на пост госсекретаря в администрации Трампа.
О предполагаемом резком сокращении помощи Киеву говорит также и заявление Трампа, объявившего, что ни бывший постпред в ООН Никки Хейли, ни экс-госсекретарь Майк Помпео, которые были ярыми сторонниками Киева, не станут частью его администрации. А сын Трампа, Дональд Трамп-младший, опубликовал в соцсетях видео с Владимиром Зеленским и подписью: "POV: Вы в 38 днях от потери своего пособия".
Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампДжо БайденНикки ХейлиООНNBCВыборы президента США — 2024Безопасность
 
 
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